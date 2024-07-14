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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫談鄭文燦涉貪怨「心情差」　國會要用調查權揪出更多弊案

▲朱立倫赴台南國會改革宣講。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫赴台南國會改革宣講。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨國會改革說明會活動如火如荼，黨主席朱立倫今（14日）赴台南宣講。受訪時被問到關於前行政院副院長鄭文燦涉及收賄遭羈押案，朱立倫表示，希望司法盡快釐清內幕與陰謀，強調國會應有調查權，發揮更多功能，揪出更多弊案，還給人民公平正義。

朱立倫強調，清廉是從政最重要的基礎，發生這樣的事令人遺憾，現在大家都在關心到底有怎樣的內幕與陰謀，希望司法能盡快釐清。話鋒一轉，朱立倫說，這同時也證明，國會要有調查權非常重要，其實民眾不只關心桃園發生的事情，還關心很多過去種種的弊案，讓國會有調查權就能發揮最大功能，充分的把這些可能的弊案都揭發出來，還給民眾公平正義、陽光的社會。

朱立倫致詞時則說，最近這兩個禮拜桃園、台南都發生不少事，導致自己心情很差，桃園是他的故鄉，台南是他太太的故鄉，最近這兩個禮拜卻都發生不少事件，大家都發覺這是黑金跟貪污，這就是台灣民主要改革最主要的原因。

朱立倫高喊，推動國會改革就是要讓過去種種事件都能透明讓民眾知道，總統賴清德過往也是這樣主張，現在民進黨卻極力反對，國會改革有這麼嚴重嗎？民進黨現在說這都是違憲、只會一直反對，就是不想讓藍白通過，想要遮掩過去的弊案，現在還想用這些民進黨派的大法官判國會改革是違憲，可以這樣嗎？

朱立倫指出，台灣的民主要改變，這樣才有未來，大家替台南加油、替不分區立委謝龍介加油，相信國民黨繼續努力打拚，未來一定會勝利成功。
 

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