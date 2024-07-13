幼兒園狼師性侵20童！蔣萬安「第一時間」介入　調查報告曝整整慢一年

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市某私立幼兒園園長之子傳出性侵女童，受害人約20孩童，狼師更拍攝600多部犯案影片。且加害狼師是園長兒子，家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，仍持續犯罪。台北市長蔣萬安今（13日）受訪時則稱市府第一時間就做出最高裁處。對此，綠委吳沛憶痛批，蔣萬安只說一半，本案第一次被通報是「2022年7月」，蔣萬安到2023年才開罰，蔣萬安市長的「第一時間」足足慢了一年，「忍無可忍，北市府重大缺失，請蔣萬安市長真誠面對孩子遭遇的痛苦，嚴查包庇！」

對於相關案情，台北市長蔣萬安13日表示，這一案市府去年第一時間接獲通報就重點調查，對於負責人沒有即時把犯案人停職、沒即時通報，共計罰51萬、廢止幼兒園許可並停業，同時也透過與台北市立委的溝通，進一步推動中央法規的修正、加強對孩子的保障。

對於蔣萬安說法，吳沛憶指出，蔣萬安沒有說的是，本案第一次被通報是「2022年7月」，蔣萬安到2023年才開罰，蔣萬安市長的「第一時間」足足慢了一年。蔣萬安不能再迴避，市長必須說清楚：為什麼接獲通報一整年，沒有把狼師停職？

吳沛憶也列出時間軸，2022年7月-2023年7月間，北市府已經接獲通報、狼師已經被調查。2022年7月-2023年7月間，被調查的狼師仍然在職，市府知道狼師被調查、市府知道狼師是園長兒子、市府知道狼師持續到班任教。

吳沛憶指出，一年的時間，市府知道狼師未停職，卻什麼都沒做。不知道蔣萬安市長為什麼可以跟媒體說「他第一時間就裁處」。2023年7月，檢調找到證據羈押狼師，北市府才說「園長沒有依法把狼師兒子停職，我要罰你錢。」

吳沛憶表示，自己當時質詢就指出，北市府有公權力，卻沒有要狼師依法規停職，形同放任狼師媽媽包庇兒子。市府放任園方的結果就是沒人敢相信的悲劇，就這樣讓狼師又在幼兒園犯行一年。她手邊的調查報告，蔣萬安市長也有一份，「除非蔣市長沒有看報告，否則這一年延宕的過程，市長應當很清楚。」

吳沛憶喊話，必須提醒蔣萬安市長，請真誠面對孩子的傷痛，把事實講一半，不是檢討的態度。