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建立假車牌「黑名單」 公路局補救擬增加防偽機制

▲▼警方提供吊扣車牌與偽造車牌的不同。（圖／桃園交大提供）

▲遏阻假車牌，公路局將建立「黑名單」、研擬增加多道防偽措施。（圖／桃園交大提供）

記者蔡亞樺／台北報導

偽造車牌的情況存在多時，甚至放在網路販售，日益猖獗，也隱藏治安疑慮，交通部公路局今（14日）表示，將建立偽造號牌黑名單，透過聯合通報機制查緝，黑名單車輛若停於道路者，除開單移送外，汽車並當場移置保管，並研議增加數道防偽機制，另針對號牌遭偽造的受害民眾，將邀集相關機關研議補救措施。

公路局表示，號牌的型式、顏色及編號皆由交通部定之，且號牌為行車的許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證。

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公路局指出，如涉及使用偽造號牌行駛道路等情事，使用者將依「道路交通管理處罰條例」第12條處最高罰鍰1萬800元，另製造、販售、使用者將違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。

使用偽造號牌案件，公路局、高速公路局及警政署等相關單位已透過跨機關合作，並持續針對特定車輛及範圍加強查緝；若經相關機關通報疑似遭偽造車牌，公路局將於車籍中註記，以利各機關查緝。

公路局表示，將建立偽造號牌黑名單，與地方政府停管及警察機關合作，透過聯合通報機制查緝，黑名單中車輛若停於道路者，除開單、移送外，汽車並當場移置保管。

警察機關查獲使用偽造號牌，依「道路交通管理處罰條例」第12條開單，並會依刑法第212條移送司法機關偵辦，公路局表示，目前已有多起案送偵辦及判決有罪案例。

公路局提到，目前號牌已有多道防偽措施，為遏止不法已研議增加數道防偽機制。另針對號牌遭偽造之受害民眾，公路局將會邀集相關機關研議補救措施。

網路平台販售偽造號牌，公路局表示，已多次主動追蹤相關連結請業者下架，將數起販售資訊移請警政署偵辦中，籲民眾勿於網路平台等管道購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及刑法。網路社群平台將商請其他主管部會協助，封鎖相關資訊。

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