台2線北寧路道路管制！蜘蛛人吊掛修復邊坡　視情況雙向封閉

▲台2線70K北寧路平浪橋前邊坡修復道路管制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

台2線基隆北寧路潮境公園路段上月3日發生土石崩落，該路段雖已於6月10日提早搶通。公路局表示，台2線70K北寧路平浪橋前路段，今、明兩日（8、9日）上午9時至下午4時30分辦理邊坡修復工程，現場工人綁著繩索在陡峭的邊坡爬上爬下進行修復，預計將視需要雙向封閉，每次封閉不超過15分鐘，請用路人配合管制或提前改道。

基隆北寧路潮境路段3日下午發生山崩，公路局空拍測量坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體約1.2萬立方公尺，公路局人員花費7天搶通，清運土石方共1萬3248立方。

基隆市長謝國樑今早也到現場勘查，他表示目前施工一切正常，工程都在進行當中，並呼籲行經北寧路的用路人謹慎駕駛、小心慢行，後續市府也會密切注意與觀察施工進度。

▲基隆市長謝國樑到現場勘查 。（圖／記者郭世賢翻攝）

公路局北區養護工程分局表示，台2線70K北寧路平浪橋前路段，預計於8日及9日上午9時至下午4時30分辦理邊坡修復工程，為避免施工中零星落石影響行進中車輛，該路段將視需要雙向封閉，每次封閉不超過15分鐘。請往來基隆、瑞濱間用路人配合交通管制，或提前改道改行調和街、102線(逢甲路)接台2丁線，避開施工路段。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網(https://168.thb.gov.tw)，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。