信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！驚人畫面曝　內行揭真相

▲原PO好奇是什麼活動。（圖，下同／翻攝自FB信義區三兩事）



記者施怡妏／綜合報導

台北信義區街頭昨（13）日深夜湧入大量人潮，有網友在逛街時，拍下這「萬頭鑽動」的畫面，滿滿的人擠在信義區的街道上，現場還有節目表演，越晚越熱鬧，好奇「舉辦了什麼活動？」還有網友透露，「我在山上都聽得到聲音」，貼文掀起熱論，釣出內行人指出，是大縱酒的快閃活動。

有網友在臉書「信義區三兩事」發文，在信義區香堤大道廣場逛街，看到滿滿的人潮擠爆街道，拍下5張照片，「到了周末愈晚愈美麗，人好多耶！又有節目表演，氣氛好熱鬧，旁邊站著坐著的人似乎期待節目開始，也是一種樂趣吧！」

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原PO透露，其實已經看過好幾次了，都站在遠遠的地方觀察，以為大家是在追星，鼓起勇氣詢問周邊攤賣，「聽賣雞蛋糕的小販說是『同志聚會日』，人好多 ，要去搭捷運的路口也不好走」。

貼文曝光掀起網友討論，「今天大縱酒啊，每個月的第二個禮拜六晚上」、「簡單說法就是在那邊到處喝到處嗨」、「抓寶可夢？」「很久沒有去湊熱鬧啦」。

據了解，這場「大縱酒」活動是由「過激登山隊」主辦的快閃活動，地點就在台北信義區，固定每個月的第二個禮拜六都會舉辦，沒有任何參加限制，只需報名消費，就可以一同縱酒、一同乾杯。主辦單位也在IG發文，提醒參加活動的人，現場有設置垃圾桶，喝完的酒瓶不要亂丟。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▼每月第二個禮拜的周六都會舉辦快閃活動。（圖／翻攝自大縱酒IG）

