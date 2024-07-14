　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！驚人畫面曝　內行揭真相

▲▼ 。（圖／翻攝自FB信義區三兩事）

▲原PO好奇是什麼活動。（圖，下同／翻攝自FB信義區三兩事）

記者施怡妏／綜合報導

台北信義區街頭昨（13）日深夜湧入大量人潮，有網友在逛街時，拍下這「萬頭鑽動」的畫面，滿滿的人擠在信義區的街道上，現場還有節目表演，越晚越熱鬧，好奇「舉辦了什麼活動？」還有網友透露，「我在山上都聽得到聲音」，貼文掀起熱論，釣出內行人指出，是大縱酒的快閃活動。

有網友在臉書「信義區三兩事」發文，在信義區香堤大道廣場逛街，看到滿滿的人潮擠爆街道，拍下5張照片，「到了周末愈晚愈美麗，人好多耶！又有節目表演，氣氛好熱鬧，旁邊站著坐著的人似乎期待節目開始，也是一種樂趣吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，其實已經看過好幾次了，都站在遠遠的地方觀察，以為大家是在追星，鼓起勇氣詢問周邊攤賣，「聽賣雞蛋糕的小販說是『同志聚會日』，人好多 ，要去搭捷運的路口也不好走」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB信義區三兩事）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB信義區三兩事）

貼文曝光掀起網友討論，「今天大縱酒啊，每個月的第二個禮拜六晚上」、「簡單說法就是在那邊到處喝到處嗨」、「抓寶可夢？」「很久沒有去湊熱鬧啦」。

據了解，這場「大縱酒」活動是由「過激登山隊」主辦的快閃活動，地點就在台北信義區，固定每個月的第二個禮拜六都會舉辦，沒有任何參加限制，只需報名消費，就可以一同縱酒、一同乾杯。主辦單位也在IG發文，提醒參加活動的人，現場有設置垃圾桶，喝完的酒瓶不要亂丟。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼每月第二個禮拜的周六都會舉辦快閃活動。（圖／翻攝自大縱酒IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自大縱酒IG）

ET快訊
槍殺林士傑「槍手恐遭處理」！警喊話：為了安全盡速投案
川普支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死
畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」
子彈「飛向川普」瞬間畫面！　1圖還原驚恐暗殺
信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！　驚人畫面曝
生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女客筷子插頭「造成顧客觀感不佳」！爭鮮：保留法律追究權利

建立假車牌「黑名單」 公路局補救擬增加防偽機制

台灣高中生「國際生物奧林匹亞」奪4金　建中是最大贏家

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！驚人畫面曝　內行揭真相

不同人介紹！男2次相親「都遇同一人」　他笑：再一次就結婚

全台20大「自行車事故熱區」首出爐　落8縣市境內

午後雷雨連襲一周　專家曝雙低壓發展「機率」

氣流穩定「繞山」　鄭明典曬圖示警：今天有高溫的傾向

病毒大爆發！　全家都中鏢

「颱風一個接一個」　最新成颱機率曝

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

女客筷子插頭「造成顧客觀感不佳」！爭鮮：保留法律追究權利

建立假車牌「黑名單」 公路局補救擬增加防偽機制

台灣高中生「國際生物奧林匹亞」奪4金　建中是最大贏家

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！驚人畫面曝　內行揭真相

不同人介紹！男2次相親「都遇同一人」　他笑：再一次就結婚

全台20大「自行車事故熱區」首出爐　落8縣市境內

午後雷雨連襲一周　專家曝雙低壓發展「機率」

氣流穩定「繞山」　鄭明典曬圖示警：今天有高溫的傾向

病毒大爆發！　全家都中鏢

「颱風一個接一個」　最新成颱機率曝

Jennie珠寶穿搭4招！戒指疊戴、多層項鍊打造小臉　職場也適合

女客筷子插頭「造成顧客觀感不佳」！爭鮮：保留法律追究權利

槍殺林士傑恐遭「處理掉」！台南刑大喊話槍手：為了安全盡速投案

川普遭槍擊爆血！　曾在海湖莊園密會討論副手人選

綜合格鬥亞錦賽「台灣隊拿1金3銀」　應曉薇感動落淚：真的不容易

台中「魔王級」五岔路口科技執法有用！事故件數2年降6成

賴清德煽動「青鳥再次飛出來」　王鴻薇：總統當家鬧事已不適任

台南將軍吼音樂節7／20登場！13組歌手開唱　還有最新煙火燈光秀

國1竹北段事故！聯結車衝出匝道護欄翻落邊坡　駕駛送醫

邊佑錫保鑣「機場拿燈狂射路人」　韓網吵1天⋯老闆道歉：做錯了

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

生活熱門新聞

病毒大爆發！　全家都中鏢

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

「颱風一個接一個」　最新成颱機率曝

熱帶低氣壓生成！若成颱會叫「凱米」

好市多洗車趴　三寶撞柱灑水系統全開

大暑禁忌！　大凶之日「1生肖2星座」易出事

情侶吃迴轉壽司「筷子插頭」當髮簪挨轟

農水署招募251名新進人員　起薪4.2萬「年終固定1.5個月」

同一輛車今年驗不過！騎士怒：看心情的？

薪水比醫生、律師高！1行業「月薪破10萬」

7旬翁不開冷氣！體溫飆破43°C倒地

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

今彩539頭獎開出3注　獎落2縣市

更多熱門

相關新聞

101大樓「超厚黑雲來了！」　網崩潰：信義區狂風暴雨

101大樓「超厚黑雲來了！」　網崩潰：信義區狂風暴雨

雨神來了！大雷雨轟6縣市（南投、高雄、嘉義、基隆，以及雙北市），民眾外出慎防劇烈降雨、雷擊！有網友也拍下101大樓上方布滿厚厚黑雲的畫面，隨即就有網友也回報「信義區狂風暴雨」，還有許多民眾不畏大雨來攪局，躲在遮雨棚裡要等排隊捐血。

台北暴雨淹住宅！　許淑華轟蔣萬安：當「發文市長」積水會不見？

台北暴雨淹住宅！　許淑華轟蔣萬安：當「發文市長」積水會不見？

台北市豪宅區變淹水區　專家揭購屋前必查網站

台北市豪宅區變淹水區　專家揭購屋前必查網站

「免門票1景點」爽吹冷氣　神人推爆：參觀民眾很少

「免門票1景點」爽吹冷氣　神人推爆：參觀民眾很少

午後「西北雨直直落」　專家示警：留意短延時強降雨

午後「西北雨直直落」　專家示警：留意短延時強降雨

關鍵字：

信義區大縱酒快閃活動人潮台北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

川普造勢槍擊2人身亡

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

小弟疑惹事害死林士傑！道上傳追殺令

病毒大爆發！　全家都中鏢

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面