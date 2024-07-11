台北暴雨淹住宅！　許淑華轟蔣萬安：當「發文市長」積水會不見？

▲許淑華關心暴雨受災戶。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者郭運興／台北報導

台北市10日午後下起暴雨，國家警報大響，各處傳出淹水災情。對此，民進黨台北市議員許淑華今（11日）表示，這樣的事情，怎麼會發生在台北市？請問蔣萬安市長人在哪？發生嚴重淹水，竟然神隱消失，只會當「發文市長」，一篇貼文事情就解決了嗎？這些積水、淤泥會自己不見？她呼籲，市府立刻公布受災統計、積水清運通報機制，提出幫助受災民眾整理家園方案，市民生命財產安全，絕不能拖延！

許淑華於臉書「貼出災情照」表示，痛苦的市民正在協尋歡樂市長。照片裡不是廢墟，而是昨天下午，民眾家裡家具被大雨沖掉、地下室淹沒，地面還淹了一層樓高。信義區更有許多長輩，家裡被大雨淤泥侵襲，現場滿目瘡痍。

▼暴雨災情。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）



許淑華指出，昨天台北發生豪雨，她第一時間連絡市府，協調出動抽水車，服務處也盡力協助長輩。而松仁路、吳興街一帶很多獨居長輩，看到長輩無助的眼神，真的很心寒。她呼籲，未來一兩個月內，勢必還會有超大豪雨發生，要求蔣市長，立即提出因應作為及時間表！

許淑華質疑，這樣的事情，怎麼會發生在台北市？請問蔣萬安市長昨天人在哪？信義區發生嚴重淹水，蔣萬安竟然神隱消失，只會當「發文市長」，昨晚九點，照常發布運動會主題曲，還附上自己歡樂跳舞的照片，今早還去參加節能減碳活動，蔣萬安這個時候怎麼還笑得出來？

許淑華批評，面對極端氣候可能造成災情，台北市先後任市長，柯文哲只會大肆宣傳政績、蔣萬安則直接神隱消失，真的讓人憤怒。柯文哲任內兩年編列155.5億打造「海綿城市」，親自出演廣告，結果事實證明，早已破功。而蔣萬安只會在臉書發文，說自己「有開應變會議」，然後，就沒有然後了。

許淑華強調，擁有最豐富資源的台北市，卻在信義區代表城市的地方，發生嚴重淹水災情，但「市長卻不見蹤影」，請問蔣萬安市長，這麼嚴重的災情，一篇貼文事情就解決了嗎？這些積水、淤泥會自己不見？怎麼還有心情跳舞。

最後，許淑華呼籲，現在是極端氣候變遷關鍵時期，之後兩個月更面臨「颱風季」，蔣萬安這種態度，讓人失望。她要求，市府立刻公布受災統計、積水清運通報機制，提出幫助受災民眾整理家園方案。另外，盤點低窪地區民宅周邊的排水設施，展開改善工程，公布時間表。市民生命財產安全，絕不能拖延！

▼許淑華關心暴雨受災戶。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▼暴雨災情。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）