　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北暴雨淹住宅！　許淑華轟蔣萬安：當「發文市長」積水會不見？

▲▼許淑華關心暴雨受災戶。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲許淑華關心暴雨受災戶。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者郭運興／台北報導

台北市10日午後下起暴雨，國家警報大響，各處傳出淹水災情。對此，民進黨台北市議員許淑華今（11日）表示，這樣的事情，怎麼會發生在台北市？請問蔣萬安市長人在哪？發生嚴重淹水，竟然神隱消失，只會當「發文市長」，一篇貼文事情就解決了嗎？這些積水、淤泥會自己不見？她呼籲，市府立刻公布受災統計、積水清運通報機制，提出幫助受災民眾整理家園方案，市民生命財產安全，絕不能拖延！

許淑華於臉書「貼出災情照」表示，痛苦的市民正在協尋歡樂市長。照片裡不是廢墟，而是昨天下午，民眾家裡家具被大雨沖掉、地下室淹沒，地面還淹了一層樓高。信義區更有許多長輩，家裡被大雨淤泥侵襲，現場滿目瘡痍。

▼暴雨災情。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲▼許淑華關心暴雨受災戶。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

許淑華指出，昨天台北發生豪雨，她第一時間連絡市府，協調出動抽水車，服務處也盡力協助長輩。而松仁路、吳興街一帶很多獨居長輩，看到長輩無助的眼神，真的很心寒。她呼籲，未來一兩個月內，勢必還會有超大豪雨發生，要求蔣市長，立即提出因應作為及時間表！

許淑華質疑，這樣的事情，怎麼會發生在台北市？請問蔣萬安市長昨天人在哪？信義區發生嚴重淹水，蔣萬安竟然神隱消失，只會當「發文市長」，昨晚九點，照常發布運動會主題曲，還附上自己歡樂跳舞的照片，今早還去參加節能減碳活動，蔣萬安這個時候怎麼還笑得出來？

許淑華批評，面對極端氣候可能造成災情，台北市先後任市長，柯文哲只會大肆宣傳政績、蔣萬安則直接神隱消失，真的讓人憤怒。柯文哲任內兩年編列155.5億打造「海綿城市」，親自出演廣告，結果事實證明，早已破功。而蔣萬安只會在臉書發文，說自己「有開應變會議」，然後，就沒有然後了。

許淑華強調，擁有最豐富資源的台北市，卻在信義區代表城市的地方，發生嚴重淹水災情，但「市長卻不見蹤影」，請問蔣萬安市長，這麼嚴重的災情，一篇貼文事情就解決了嗎？這些積水、淤泥會自己不見？怎麼還有心情跳舞。

最後，許淑華呼籲，現在是極端氣候變遷關鍵時期，之後兩個月更面臨「颱風季」，蔣萬安這種態度，讓人失望。她要求，市府立刻公布受災統計、積水清運通報機制，提出幫助受災民眾整理家園方案。另外，盤點低窪地區民宅周邊的排水設施，展開改善工程，公布時間表。市民生命財產安全，絕不能拖延！

▼許淑華關心暴雨受災戶。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲▼許淑華關心暴雨受災戶。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▼暴雨災情。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲▼許淑華關心暴雨受災戶。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

ET快訊
威震董座中槍！前女友喊：不想和吳明達沾上任何關係
顏若芳遭遊覽車追撞！　愛車維修初估40萬
珍煮丹致歉優惠「買1送1」　限時3天喝
柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識
槍手藏半套店害10警搞烏龍　檢舉人：「關聖帝君」說的
相驗結果曝...夫妻喝可樂雙亡　小兄妹以為爸媽睡著了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

全台20款TPASS定期票組合！　悠遊卡公司：機捷使用量成長128%

柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識

高雄不只「演唱會經濟」！國際足球賽97隊開戰　5天效益7千萬　　　

「下條子」進辦公室要通報？　黃捷嗆韓國瑜政治追殺：給我一個交代

憲法法庭3打12！　國民黨團轟大法官：「助拳」民進黨變圍毆場

台北暴雨淹住宅！　許淑華轟蔣萬安：當「發文市長」積水會不見？

狙擊手莢艙標定殲-16畫面曝　綠委指山東艦聯訓與漢光、美日軍演有關

鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題

保險桿變形、後擋風玻璃全碎　顏若芳開車「遭遊覽車追撞」手部拉傷

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

全台20款TPASS定期票組合！　悠遊卡公司：機捷使用量成長128%

柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識

高雄不只「演唱會經濟」！國際足球賽97隊開戰　5天效益7千萬　　　

「下條子」進辦公室要通報？　黃捷嗆韓國瑜政治追殺：給我一個交代

憲法法庭3打12！　國民黨團轟大法官：「助拳」民進黨變圍毆場

台北暴雨淹住宅！　許淑華轟蔣萬安：當「發文市長」積水會不見？

狙擊手莢艙標定殲-16畫面曝　綠委指山東艦聯訓與漢光、美日軍演有關

鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題

保險桿變形、後擋風玻璃全碎　顏若芳開車「遭遊覽車追撞」手部拉傷

世新大學獲企業捐助學術經費！泰元國際助力辦理講堂與學術研討

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

爸媽堅信「上帝會治好她」只祈禱不給藥　8歲糖尿病女兒喪命

路透：避免潛在安全風險　德國2029前將移除華為等陸企5G技術設備

先探／謝金河：台積電牽動台股熱效應

先探／綠電變黃金　綠電主題投資正當紅

張育成對決布雷克挑戰首戰開轟　前一位旅外強打是吉力吉撈

亞灣2.0啟動招商　李孟諺：高雄港打造永續智慧港灣

年輕人有老人臭「恐是病」！7部位最易飄異味　置之不理會爆血管

八三夭阿電認了分手謝翔雅！　過夜刺青妹被拍「親揭2人關係」

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

顏若芳開車「遭遊覽車追撞」手部拉傷

大法官問何謂反質詢？點名黃國昌：你以問答問

加熱菸審查4家有機會過關　游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金

鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題

快訊／今年新高！66架次共機、9共艦「三面環台」　國軍監控畫面曝光

快訊／不滿藍白成立進口雞蛋調查小組！　綠委退席抗議

修法延役也沒用！　行政院：核三廠1號機「727如期除役」

藍委辯完大罵「3：12」不公平　律師：宛如義和團一樣對抗全世界

大法官問總統若拒到立院國情報告？　黃國昌坦言：什麼事也不能幹

韓國瑜噴金句「武大郎放風箏」　問NCC主秘「結論到底是什麼」

李遠哲表態延後廢核　曝與賴多次討論

黃國昌：尤伯祥發言比回答時間長

柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識

問反質詢定義「藍白立委無人回應」　大法官要求書面答覆

更多熱門

相關新聞

台北市豪宅區變淹水區　專家揭購屋前必查網站

台北市豪宅區變淹水區　專家揭購屋前必查網站

台北市昨日午後雨勢猛烈，連信義區這樣的天龍國也難逃淹水災情，松仁路「整條大淹水」，根本變松仁河，且已淹過人行道和周邊店家，住戶相當崩潰。專家表示，購屋前可靠1招小撇步，以免豪宅區變淹水區。

謝3市長相挺　謝國樑：基北北桃是一體

謝3市長相挺　謝國樑：基北北桃是一體

藍4市長合體挺謝國樑　蔣：基隆往好的方面改變

藍4市長合體挺謝國樑　蔣：基隆往好的方面改變

午後「西北雨直直落」　專家示警：留意短延時強降雨

午後「西北雨直直落」　專家示警：留意短延時強降雨

柯、黃訪團膳工廠談營養午餐專法

柯、黃訪團膳工廠談營養午餐專法

關鍵字：

許淑華蔣萬安大雨柯文哲台北

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面