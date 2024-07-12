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環評通過「前業主風電案」遭質疑　彭啓明：利益迴避是基本價值

▲▼新任環境部長彭啟明立院接受質詢處女秀，他強調他一向不是個喜歡頂嘴的人，他會尊重大院的決定。（圖／記者湯興漢攝）

▲環境部長彭啓明強調利益迴避是基本價值，會秉持高標準檢視自己。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

新任環境部長彭啓明上任後首件環評審查案，被發現是過往與彭所設立公司有7000萬元合作案的業主「達德能源」，並將其所申請陸域風機環差審查案通過，引發外界質疑未利益迴避。對此，彭啓明今天在臉書貼文回應強調利益迴避是基本價值，「我秉持高標準檢視自己。」

環境部長彭啓明上任後主持首場環評會審查的案件，是他任職天氣風險公司總經理時的業主「達德能源」提出。立委羅智強、王鴻薇、林思銘今召開記者會，抨擊被認為來自業界清流的彭啓明，卻是賴政府第一個出現利益未迴避，重創環評公信力的官員。

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對此，彭啓明回應，6月12日他主持的第一案為「雲林縣四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠興建計畫環境影響說明書」早在107年1月10日環境部改制前行政院環境保護署時期即已審查通過，並公告審查結論，本次開發單位申請新增輸電線路線方案、變更土方量等、未涉及鳥類調查議題，並未新增風機數量。

彭啓明說，「雲林縣四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠興建計畫第二次環境影響差異分析報告」是在今年3月28日經環評專案小組完成初審，並作成建議通過之結論，皆是在他接任環境部長前完成，因此當天，環評委員會審查該差異分析報告，經開發單位回應說明以後，他身為委員會主席，並徵詢環評委員意見，均同意依照初審會議建議結論通過，而且會議過程全程公開直播。

彭啓明強調，一直以來他都是以最高標準來檢視自己，未來也會特別注意開發商、承包商，「只要跟以前有任何往來的案件，我都會遵守我的原則！」

▼環評會議直播影片。

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