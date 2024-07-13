　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海洋保育法三讀　管碧玲：實踐海洋國家的重要里程碑

▲▼海洋保育法完成立法。（圖／海委會提供）

▲海洋保育法完成立法。（圖／海委會提供）

記者陳家祥／台北報導

歷時5年，《海洋保育法》12日在立院完成三讀立法，建置海洋庇護區以保障海洋永續，並在決策機制設計上，保障原住民及漁民的用海權益。海委會主委管碧玲表示，感謝朝野支持，一起寫下實踐海洋國家的重要里程碑，海委會5月也陸續完成了《海污防治法》35項子法增修訂，並在前天獲得行政院同意設置海污基金，「這是台灣守護海洋的雙囍臨門！」

《海洋保育法》從2019年起草，歷時5年進行社會溝通與行政協調，昨日終完成立法。海委會指出，新創條文包括新建置的「海洋庇護區」架構以及有效保育措施區域（Other effective Conservation Measures, OECM），並對違法進入庇護區核心區者，最高將處分新台幣50萬元，但對誤入者，則以先勸導驅離為原則。另外，對於各類遊憩、航行、採捕海洋生物等可能衝擊海洋生物的行為，也將透過「審議會」多數決的決策機制研議管理方式。

管碧玲強調，原住民、漁民、保育團體、產業等都是達成海洋永續的重要合作夥伴，為確保原住民及漁民的用海權益，《海保法》的決策機制，破天荒設計成多數決，原住民代表及漁民代表擁有否決權，立法納入「審議會」決策機制，特別規範審議委員的1/3為原住民及漁民團體，並律定決策機制為2/3決。

管碧玲指出，這項決策機制讓原住民與漁民的權力極大化，未來的運作將是很大的挑戰，此委員配置以及決策機制，在台灣法制上也是首見。另外，公民也可藉由吹哨者條款以及公民訴訟條款等2大途徑監督政府各項作為。

管碧玲表示，《海洋保育法》是海洋法制推動中，難度最高、牽涉範圍對象最廣、權利義務關係也最複雜的一部法律，未來台灣海域生態的「守」與「護」，將在《海洋保育法》、《海洋污染防治法》這兩部法的作用下，更加有效保護台灣海洋的永續。海洋保育法將在總統公布後，由行政院擇定日期施行。

管碧玲也提到，海委會也才剛完成《海洋污染防治法》35項子法增修訂，且前天（11日）「海污基金」也獲行政院同意設置，可逐年向污染肇因者徵收「海污防治費」以充實基金，以運用於海污防治工作及因應隨時突發的海污事故，彌補公務預算上的限制，海保法的完成立法，「對守護台灣海洋來說，真是雙囍臨門！」

ET快訊
快訊／大雷雨再轟6縣市　暴雨警戒區出爐
亞洲首富之子「豪砸40億」辦婚禮！　邀愛黛兒演出
快訊／楊梅服務區嚴重事故　暴衝連撞4車
園長之子爆性侵20女童！拍600支私密片　又另開托嬰中心
林士傑命案露曙光！　臉書留言洩貓膩
快訊／國家警報響了！15縣市大雨特報　大雷雨轟6地
三重警黃瑋震殉職　家屬忍悲抵相驗
快訊／旅日強投張奕加盟富邦　2.5年1314萬
毒蟲撞死三重警！高速衝撞零件噴飛整條路...最新畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他爆鄭文燦密碼「復興路99號」！　鄰居被吵到受不了

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

海洋保育法三讀　管碧玲：實踐海洋國家的重要里程碑

賴清德穿迷彩服視導空軍　贈官兵漢光臂章藏彩蛋

鄭文燦停權3年是高標準？　媒體人曝「各黨對遭押後處置方式」

幼兒園爆狼師負責人未即時通報、停職　蔣萬安：重罰51萬並停業

接受外媒專訪談台海局勢　馬英九：中國大陸不會輕易動武

議員踢爆狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：嚴格執行無預警稽查

中共遠在內蒙火箭軍試射　我軍掌握情資取得射高、動態數據

前市長鄭文燦涉貪遭收押　張善政：檢方執法蒐證市府尊重

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

林士傑案「口罩男」押抵警局　刑大隊長：不排除有其他共犯

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

他爆鄭文燦密碼「復興路99號」！　鄰居被吵到受不了

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

海洋保育法三讀　管碧玲：實踐海洋國家的重要里程碑

賴清德穿迷彩服視導空軍　贈官兵漢光臂章藏彩蛋

鄭文燦停權3年是高標準？　媒體人曝「各黨對遭押後處置方式」

幼兒園爆狼師負責人未即時通報、停職　蔣萬安：重罰51萬並停業

接受外媒專訪談台海局勢　馬英九：中國大陸不會輕易動武

議員踢爆狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：嚴格執行無預警稽查

中共遠在內蒙火箭軍試射　我軍掌握情資取得射高、動態數據

前市長鄭文燦涉貪遭收押　張善政：檢方執法蒐證市府尊重

快訊／雷雨開轟「松山機場暫停地面作業」　航班延誤

三重警遭賓士逆撞殉職！愛妻哽咽招魂　悲遮4歲兒眼「別看」

林士傑命案最新進度！「口罩男」曾搭乘權利車　鎖定第2嫌追緝中

每碗漲10元變「60元」　花蓮必吃「豐春冰菓店」恢復營業了

快訊／國家警報又響！大雷雨再轟6縣市　暴雨警戒區出爐

連日高溫動物之家也受影響　台北市動保處：已著手改善收容環境

他爆鄭文燦密碼「復興路99號」！　鄰居被吵到受不了

看出張育成壓力很大　張奕準備好了：不受傷是課題

洋基、金鶯爆發全武行　金鶯主帥解釋動怒原因

快訊／楊梅休息站1月內2起！轎車疑暴衝連撞4車　車頭撞爛釀3傷

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

政治熱門新聞

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

鄭文燦收押不公平？吳達偉：高虹安沒被壓案7年

鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

鄭文燦涉串證　心腹祕書被起底

鄭文燦被收押　沈富雄：蔡英文很懊惱

火線人物／夜奔立院「開門」擋惡法！　黃捷徹夜未眠就怕成豬隊友　

爆鄭文燦私下說「賴清德不聰明」　他：到底是誰不聰明

中小企業發展條例三讀修正　增僱65歲以上者減稅可達200％

快訊／偵獲中共火箭軍於蒙古多次試射　國防部防空部隊加強戒備

萬安演習23日登場　未配合演練最重罰15萬

議員踢爆狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：嚴格執行無預警稽查

新北8／1起推機車路邊停車30天定期票　最低299元

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

修《選罷法》黃珊珊慘遭出征！　網怒：連署附身分證影本＝提高門檻

更多熱門

相關新聞

澎湖漁船遭扣押　管碧玲：籲陸方儘速放船放人

澎湖漁船遭扣押　管碧玲：籲陸方儘速放船放人

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海作業時，遭2艘中國海警船強行登檢，並押回福建圍頭港。對此，海委會主委管碧玲3日晚間回應，我方漁船在陸方水域作業，又適逢伏季休漁期，而遭海警執法，海巡署盡力馳援，過程已做相關說明，盼陸方依程序儘速放船放人。

漁船遭陸強押　昌：陸委會、海委會責無旁貸

漁船遭陸強押　昌：陸委會、海委會責無旁貸

陸男駕快艇闖淡水河　卓榮泰：對造成國人擔心不安感到抱歉

陸男駕快艇闖淡水河　卓榮泰：對造成國人擔心不安感到抱歉

陸男駕快艇長驅淡水河口無人攔截？　管碧玲：需熱像儀協助才能辨識

陸男駕快艇長驅淡水河口無人攔截？　管碧玲：需熱像儀協助才能辨識

管碧玲：海洋科學序列教材　全台補助推廣

管碧玲：海洋科學序列教材　全台補助推廣

關鍵字：

海委會海洋保育法

讀者迴響

熱門新聞

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！7萬人朝聖連林襄都看呆

北韓「公開槍決」30多名中學生

賓士逆向飆撞！28歲警殉職獨留妻兒　家中頓失支柱

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面