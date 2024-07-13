海洋保育法三讀　管碧玲：實踐海洋國家的重要里程碑

▲海洋保育法完成立法。（圖／海委會提供）



記者陳家祥／台北報導

歷時5年，《海洋保育法》12日在立院完成三讀立法，建置海洋庇護區以保障海洋永續，並在決策機制設計上，保障原住民及漁民的用海權益。海委會主委管碧玲表示，感謝朝野支持，一起寫下實踐海洋國家的重要里程碑，海委會5月也陸續完成了《海污防治法》35項子法增修訂，並在前天獲得行政院同意設置海污基金，「這是台灣守護海洋的雙囍臨門！」

《海洋保育法》從2019年起草，歷時5年進行社會溝通與行政協調，昨日終完成立法。海委會指出，新創條文包括新建置的「海洋庇護區」架構以及有效保育措施區域（Other effective Conservation Measures, OECM），並對違法進入庇護區核心區者，最高將處分新台幣50萬元，但對誤入者，則以先勸導驅離為原則。另外，對於各類遊憩、航行、採捕海洋生物等可能衝擊海洋生物的行為，也將透過「審議會」多數決的決策機制研議管理方式。

管碧玲強調，原住民、漁民、保育團體、產業等都是達成海洋永續的重要合作夥伴，為確保原住民及漁民的用海權益，《海保法》的決策機制，破天荒設計成多數決，原住民代表及漁民代表擁有否決權，立法納入「審議會」決策機制，特別規範審議委員的1/3為原住民及漁民團體，並律定決策機制為2/3決。

管碧玲指出，這項決策機制讓原住民與漁民的權力極大化，未來的運作將是很大的挑戰，此委員配置以及決策機制，在台灣法制上也是首見。另外，公民也可藉由吹哨者條款以及公民訴訟條款等2大途徑監督政府各項作為。

管碧玲表示，《海洋保育法》是海洋法制推動中，難度最高、牽涉範圍對象最廣、權利義務關係也最複雜的一部法律，未來台灣海域生態的「守」與「護」，將在《海洋保育法》、《海洋污染防治法》這兩部法的作用下，更加有效保護台灣海洋的永續。海洋保育法將在總統公布後，由行政院擇定日期施行。

管碧玲也提到，海委會也才剛完成《海洋污染防治法》35項子法增修訂，且前天（11日）「海污基金」也獲行政院同意設置，可逐年向污染肇因者徵收「海污防治費」以充實基金，以運用於海污防治工作及因應隨時突發的海污事故，彌補公務預算上的限制，海保法的完成立法，「對守護台灣海洋來說，真是雙囍臨門！」