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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

驚艷基市OSS教材融入雙語教學　管碧玲：地方海洋教育計畫全台啟動

▲▼海委會全面推動海洋教育「海洋科學序列教材」（OSS教材）入校，今在基隆市建德國小進行種子教師教學公開觀課。（圖／海洋委員會提供）

▲海委會全面推動海洋教育「海洋科學序列教材」（OSS教材）入校，今在基隆市建德國小進行種子教師教學觀摩。（圖／海洋委員會提供，下同）

政治中心／台北報導

海洋委員會於2024年啟動補助全台縣市推廣海洋素養典範教材計畫，未來從「台灣頭」基隆市到「台灣尾」屏東縣，推動「海洋科學序列教材」（OSS教材）入校教學，主委管碧玲今（30日）與國海院院長陳建宏、基隆市副市長邱佩琳等人，前往基隆市建德國小觀摩OSS教材種子教師教學現場，對於基市教師將OSS教材課程融入雙語教學，感到相當驚艷，讚賞基隆市成為海洋素養典範城市的努力，也盼未來中央地方能一起合作推動，讓台灣成為真正的海洋國家。

海委會表示，「海洋科學序列教材」（Ocean Science Sequence,OSS）是由美國海洋及大氣總署（NOAA）結合超過70位科學家與教育學家，自2005年開始研發，以「海洋素養七大原則」發展出全球最完整的海洋素養系統課程。

海委會於2023年取得正式授權翻譯中文版並推廣國小及國中階段教育資材，2024年啟動全國補助地方教育計畫，以南、北台灣5縣市為起點，培力海洋教育校園種子教師，連結國際海洋教育、研發屬於台灣本土的海洋素養教案，且透過全球最完整的OSS教材，由國海院召集海科館、海生館與柏克萊加州大學勞倫斯科學館專家，共同組成「OSS海洋素養台灣隊」，全力與國際海洋教育接軌。

▲▼海委會全面推動海洋教育「海洋科學序列教材」（OSS教材）入校，今在基隆市建德國小進行種子教師教學公開觀課。（圖／海洋委員會提供）

▲海委會主委管碧玲（右）與基隆市副市長邱佩琳，和小五生一起參與「海洋科學序列教材」（OSS教材）課程學習。（圖／海洋委員會提供）

入校觀摩教材與教案成果的管碧玲表示，今天是她擔任海委會主委一年多以來，感覺最年輕最快樂的時光，因為和國小五年級的小朋友，一同參與了海洋素養課程。

她指出，OSS教材跳脫傳統的講授式課程，採用啟發性的探索模式，引導學生對海洋的興趣，透過輕鬆有趣的課程，探索海洋科學，深化海洋知識和海洋意識，這正是海委會推動這項海洋教育政策的重要目標。

海委會指出，基隆巿海洋科學序列團隊，主要由國小社會領域輔導團成員組成，另外邀請國家海洋研究院與國立海洋科技博物館海洋科學家以及國立台灣海洋大學師培生共同加入社群，透過社群定期共同備課與議課，讓每個社群成員實地實踐試教與交流。

今天教學觀摩在基隆市建德國小辦理，有種子老師以雙語教學模式，帶領同學學習「光、壓力、溫度和鹽度」，探索不同海洋區域的特徵，學生可以通過實驗，了解光線、壓力、溫度和鹽度對海洋環境的影響。

而「棲息地的關聯」課程，則幫助學生了解生物如何在多樣化的棲息地中形成適應性，學生們通過角色扮演和模擬活動，體驗不同生物在海洋環境中的生存策略；以及「人與海洋的關係」課程，使學生認識人類與海洋的各種相互關聯，理解人類活動對海洋的影響及保護海洋的重要性。

▲▼海委會全面推動海洋教育「海洋科學序列教材」（OSS教材）入校，今在基隆市建德國小進行種子教師教學公開觀課。（圖／海洋委員會提供）

管碧玲與副市長邱佩琳、國海院院長陳建宏及海科館館長陳素芬等人也在課程觀摩之後，與社群教師進行座談，管碧玲肯定每一位致力於打造海洋素養典範國家的夥伴，也讚賞基隆市成為海洋素養典範城市的努力。

管碧玲進一步表示，海洋科學序列教材（OSS）在美國、韓國、台灣同步推動，打造海洋素養典範國家已經成為海委會重要的政策之一，因此，在明（114）年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」中，也將「加強導入海洋科學序列教材（OSS教材），培育海洋種子教師，提升學生海洋素養」，放在發展在地特色海洋教育第一個優先補助項目，歡迎各縣市政府踴躍申請，一起為打造台灣成為海洋素養典範國家盡一份心力。

▲▼海委會全面推動海洋教育「海洋科學序列教材」（OSS教材）入校，今在基隆市建德國小進行種子教師教學公開觀課。（圖／海洋委員會提供）

▲管碧玲肯定做為示範點的基隆市對於海洋教育的努力，並宣布明年起，地方縣市導入「洋科學序列教材」（OSS教材）入校課程，將列為優先補助。（圖／海洋委員會提供）

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