陸男駕快艇闖淡水河　卓榮泰：對造成國人擔心不安感到抱歉

▲行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄、海委會主委管碧玲備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰11日繼續赴立法院備詢。國民黨立委王鴻薇質詢時問及，有陸籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，質疑海洋委員會主委管碧玲都不用負責任？管說，這件事情確實需要警惕，當然該懲處就要懲處；卓則說，會要求國防部、海委會，即刻展開更嚴密的檢討，「我們對這件事情造成國人心中如果真的擔心不安，我們真的感到抱歉」，杜絕這件事再度發生，是政府最優先目標。

針對有陸籍男子駕快艇闖入淡水河一事，王鴻薇質詢時指出，海委會主委管碧玲沒有政治責任嗎？就算不是中共侵台的踩線團，如果是自殺炸彈客？裝有爆裂物？跟交通擦撞不會發生事故？如果出事，你還可以安坐在這裡嗎？

對此，管碧玲說，9日發生的事情，是在6海哩處就能被雷達鎖定，「雷達確實是靈敏的，系統沒有出問題」，但是在白天以這樣的速度往港口進來時，雷操手的經驗沒有把它當作偷渡，因為一般偷渡會往岸際躲藏，但這艘船是在大白天要進港，所以第一時間誤判為返港漁船。

管碧玲強調，他們一路監控，但是已返港漁船的方式監控，所以才會發生這樣的事情；她說，6海哩的時候是雷達光點，沒有影像，且守望哨要辨識的時候海上有30艘船。管強調，因此海巡署需要熱像儀來協助，非常需要熱像儀，因為熱顯現儀器可以有影像，就不會有這樣的誤判。

接著王鴻薇說，一直在講首都防衛圈，漢光演習不只一次在淡水合作演習，最主要就是要反斬首行動。現在台北市也要增加憲兵的人數，就是固守有關首都的防衛，「這件事情要如何防範？演習是假的？」

國防部長顧立雄答詢時說，這個單一的快艇，在平時是由海巡署的岸際雷達來掌握海上情資，國軍是依照海巡提出的資源需求來派遣，就戰時或進入緊急應變狀態的時候，衛戍的守備會有相關非常綿密的部署，但這不適宜再這裡做過多說明。顧坦言，「沒有辦法排除這可能是一個灰色地帶的襲擾」，除了岸際雷達外，熱像儀也在討論範圍內，這部分都要購置來加強。

行政院長卓榮泰說，這件事情是一個突發狀況，但這是活生生的教訓，他會要求國防部、海委會，用這個教訓，對未來即刻展開更嚴密的檢討，「我們對這件事情造成國人心中如果真的擔心不安，我們真的感到抱歉」，但是杜絕這件事情再度發生，絕對是政府最優先的目標，希望相關部會能確實做到這件事情，把它當作活生生的教訓。