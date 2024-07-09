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全家現做茶1分鐘製成！比手搖店快1倍　新品「好喝奶茶」直逼霸主

▲▼搶攻手搖飲商機，全家便利商店私品茶宣布推出2大系列「搖搖茶吧」、「福爾摩沙茶館」雙產品線，讓消費者有更多選擇。（圖／全家提供）

▲搶攻手搖飲商機，全家便利商店私品茶宣布推出2大系列「搖搖茶吧」、「福爾摩沙茶館」雙產品線，讓消費者有更多選擇。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

搶攻手搖飲商機！全家便利商店私品茶宣布推出2大系列，「搖搖茶吧」主打果茶、奶茶等潮流口味，「福爾摩沙茶館」提供現煮台灣茶。並以多元有料、天然少添加、24小時現做外送為3大特色，推出超過30款飲品，製成一杯茶平均約1分鐘，比坊間手搖飲速度快1倍，朝著「全國最大連鎖茶飲店」目標邁進。

▲▼搶攻手搖飲商機，全家便利商店私品茶宣布推出2大系列「搖搖茶吧」、「福爾摩沙茶館」雙產品線，讓消費者有更多選擇。（圖／全家提供）

▲「搖搖茶吧」主打果茶、奶茶等潮流口味，「福爾摩沙茶館」提供現煮台灣茗茶。（圖／全家提供）

台灣手搖飲一年賣出超過10億杯，全家瞄準千億市場，陸續投資2.5億佈建機台設備、產線專利、商品研發，全面搶攻茶金商機。根據調查，消費者喜愛的前三手搖飲類型為原茶、果茶、奶茶，也習慣在飲用前搖一搖。

全家私品茶「搖搖茶吧」系列在全台超過4200間密集據點，主打果茶、奶茶等流行口味，此波推出「寒天甘蔗檸檬」特大杯65元，7月10日起還有全新品「好喝奶茶」媲美手搖店霸主，特大杯55元，7月10日～23日會員嘗鮮價49元。

而「福爾摩沙茶館」系列，選用台灣首座通過國際雨林認證優質茶園的茶葉，近來推出「紅柚椰果白烏龍」及「紅柚椰果紅茶」，將新鮮果茶與現煮茶香融合，還有椰果帶來咀嚼感。預計7月底在全台有近500間全家門市提供「福爾摩沙茶館」現煮茗茶。

▲▼搶攻手搖飲商機，全家便利商店私品茶宣布推出2大系列「搖搖茶吧」、「福爾摩沙茶館」雙產品線，讓消費者有更多選擇。（圖／全家提供）

▲全家現做茶平均一杯製作時間約1分鐘。（圖／全家提供）

全家商品部本部長李慶賢提到，全家因為流程優化，製作現做茶一杯平均約1分鐘，比坊間手搖飲速度快1倍。董事長葉榮廷則說，擴大現做茶的規模，不是為了要打擊手搖飲店，事實上無論什麼產品，目的都不是跟外界搶，而是為了鞏固品牌，並提供消費者多元選擇。

為了提供更便利的體驗，全家外送自取平台FamiNow推出搖搖吧優惠活動，7月10日～7月23日使用FamiNow購買搖搖茶吧，可享全品項買2送1優惠（限同品項），自取訂單滿149元再送30元購物金。

▲▼搶攻手搖飲商機，全家便利商店私品茶宣布推出2大系列「搖搖茶吧」、「福爾摩沙茶館」雙產品線，讓消費者有更多選擇。（圖／全家提供）

▲7月10日～7月23日使用FamiNow購買搖搖茶吧，可享全品項「買2送1」優惠。（圖／全家提供）

●7-11新推「椪糖拿鐵」、「冬瓜檸檬思樂冰」

▲▼7-ELEVEN將於7月10日起推出一系列懷舊冰品、飲品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN新推出「冰椪糖拿鐵」。（圖／業者提供）

另外，7-ELEVEN將於7月10日起推出一系列懷舊冰品、飲品，包括CITY CAFE首推「冰椪糖拿鐵」，以府城百年傳統古早味椪糖，結合CITY CAFE拿鐵，誕生出獨特香甜焦香、咖啡苦甜交錯創新風味，更吃得到蓬鬆酥脆口感椪糖餅乾，大杯售價85元，限量20萬杯，售完為止。

「椪糖拿鐵」7月10日～7月16日期間，加入任2件79折，4件75折。7月17日～7月23日期間，新品嚐鮮價77元。在OPENPOINT行動隨時取，7月10日至7月17日，推出2杯99元，每日限量3千組，限7月底前兌換。

▲▼7-11思樂冰推出懷舊復古「冬瓜檸檬風味」。（圖／業者提供）

▲7-11思樂冰推出懷舊復古「冬瓜檸檬風味」。（圖／業者提供）

而思樂冰於7月10日起推出懷舊復古「冬瓜檸檬風味」，將冬瓜與檸檬黃金比例香氣搭配酷涼冰沙口感，激盪出清爽酸甜沁涼風味，消暑解渴必喝！7月10日～23日，每周五六日思樂冰全品項「第2杯7折」。即日起至8月31日，使用OPENPOINT APP購買行動隨時取，還可享10入優惠價！

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關鍵字：

全家搖搖茶吧福爾摩沙茶館手搖飲

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