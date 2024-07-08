全家推出MLB聯名咖啡杯、大谷翔平熱狗盒！再抽美國來回機票

▲全家推出MLB聯名咖啡杯款，還有熱狗堡盒、熱狗袋、夯番薯袋、大蕉點大號香蕉都換上新裝。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

MLB美國職棒大聯盟賽事如火如荼，全家便利商店搭上旋風，成為MLB台灣官方指定合作夥伴，7月10日至8月20日期間，不但推出聯名咖啡杯款，還有熱狗堡盒、熱狗袋、夯番薯袋、大蕉點大號香蕉都換上新裝，會員購買相關商品還可抽美國雙人來回機票！

▲全家創台灣超商通路先例，成為MLB台灣官方指定合作夥伴。（圖／業者提供）



MLB賽季最大亮點「全明星賽」將於7月17日開打，全家便利商店全明星鮮食商品，也以MLB的6大球星、各隊徽做為視覺設計，將商品換上新裝。

▲熱狗堡盒、熱狗袋、夯番薯袋、大蕉點大號香蕉都換上新裝。（圖／業者提供）



包括大谷翔平、Aaron Judge(「法官」賈吉)、Fernando Tatis Jr.(小帝士)、Mike Trout(神鱒)、Ronald Acuna Jr.(阿酷)、Corbin Carroll(卡仔)等，都出現在熟食區熱狗堡盒、熱狗袋、夯番薯袋、大蕉點大號香蕉的新包裝，讓追球賽更有臨場感。

▲7月10日至8月20日期間推出限定聯名杯款，共6款。（圖／業者提供）

而全家的Let’s Café更於7月10日至8月20日期間推出限定聯名杯款，有洛杉磯道奇隊、洛杉磯天使隊、紐約洋基隊、亞特蘭勇士隊、聖地牙哥教士隊、亞歷桑納響尾蛇隊，共6款，特大杯則推出美國職棒大聯盟30隊隊徽大集合款式。

會員APP也同步推出MLB周邊商品點數加價購活動，最低使用800點會員點數+896元，或20萬點免費換，即可換購MLB潮流棒球帽！

▲活動期間凡購買全家「全明星鮮食商品」任1件，即可參加抽獎（圖／業者提供）

活動期間凡購買全家「全明星鮮食商品」任1件，即可參加抽獎，有機會抽中MLB世界大賽總冠軍賽雙人套票組，不僅有超搶手總冠軍賽門票可近距離觀賞精彩比賽，更有美國雙人來回機票、住宿旅遊金。

▲7-11攜手霹靂布袋戲共同打造全台首間「霹靂官方授權主題店」，將在7月10日起正式開幕。（圖／7-11提供）



另外，7-11宣布今年與經典原創IP霹靂台柱「素還真」深化合作，打造全台首間霹靂官方授權主題店（7-11日揚門市，新北市三重區中正北路18之2號之3號之4號1樓），以霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」為主要設計，帥氣、可愛兩種風格兼具，除了空間牆面、天花板、坐位區、櫃檯，就連CITY飲品杯也換上超帥包裝，門市將於7月10日正式開幕。

▲▼除了空間牆面、天花板、坐位區、櫃檯，就連CITY飲品杯也換上超帥包裝。（圖／7-11提供）