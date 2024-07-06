熱爆！全聯飲料冰品「買1送1」濃郁清爽都有　賣場消暑懶人包

▲全聯「飲料冰品積分樂」除了有指定商品「買1送1」起，還推出超療癒蠟筆小新周邊積分換購。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

夏季高溫持續攀升，各大賣場也紛紛祭出冰品飲料優惠，陪消費者消暑又省荷包。全聯近來推出「飲料冰品積分樂」，除了有指定商品「買1送1」等折扣優惠外，還推出5款蠟筆小新周邊積分換購。巷口超市美廉社也推出冰品飲料優惠，像是大人系沙士啤酒花風味「第2件5折」。

●全聯飲料「買1送1」起

》濃厚系飲品

▲蠟筆小新粉必喝「SF蠟筆小新風味牛乳」。（圖／記者林育綾攝）

蠟筆小新粉必喝「SF蠟筆小新風味牛乳」，有蜂蜜、焦糖、草莓煉乳，共3種口味，瓶身印有蠟筆小新圖案值得同步收藏，7月11日前單罐28元，任2罐49元。7月13日～14日更限時祭出「買1送1」，平均每罐只要14元。

▲全聯獨家新品還有「雀巢厚美祿可可」。（圖／記者林育綾攝）

喜歡濃厚系飲料，全聯獨家新品還有「雀巢厚美祿可可飲品」，加厚版的美祿香，7月11日前單罐69元，「買1送1」後平均一罐35元。

》酸甜系

▲全聯獨家「CARRY草莓蛋糕乳酸風味飲」，包裝是小朋友最喜歡的「粉紅豬小妹」。（圖／記者林育綾攝）

全聯獨家推出「CARRY草莓蛋糕乳酸風味飲」，包裝是小朋友最喜歡的「粉紅豬小妹」20周年限量紀念版，7月11日前單瓶特價39元，第2件5折，平均一瓶29元。

》清爽系

清爽系好評飲品「御茶園麥萃無糖麥茶」，近來推出全新冰釀口味「御茶園冰釀麥萃」，用大麥加冬瓜，清涼自然甜，0咖啡因，7月11日前單瓶特價20元，任2瓶特價35元，任4瓶68元，平均一瓶17元。

▲全聯「飲料冰品積分樂」多款指定商品「買1送1」起。（圖／記者林育綾攝）



》大人系

大人系提神飲品推薦「威豹 POWER IN風味能量飲料」，一罐含有96mg咖啡因，有「勁香清檸」、「勁芒鳳梨」兩種口味，7月11日前單罐30元，第2件5折。

提神系飲品還有「崇德發CDF能量咖啡 拿鐵/無糖黑」單罐30元，第2件5折。黑松沙士也祭出大人系新口味，獨特「啤酒花風味」有氣泡、清爽不甜膩，單瓶27元，任4瓶90元。

▼全聯冰飲品優惠。

》日系冰品優惠

全聯此波引進多款日系品牌新品，像是獨家「森永夾心三明治香草冰淇淋」外層濃郁奶油餅乾，內層搭配香濃馬達加斯加香草冰淇淋。還有「森永夾心脆巧冰淇淋」利用爽脆巧克力和增量奶油，口感再升級，兩款在7月11日前每盒同樣96元。

人氣回歸「森永彈珠汽水風味冰棒」，有蘇打、葡萄兩種口味各5入，清爽口感大人小孩都喜歡，7月11日前每盒193元。

●美廉社冰飲品下殺5折起

▲美廉社7月11日～7月23日期間，推出涼夏冰飲品優惠「最低下殺5折起」。（圖／美廉社提供）

美廉社7月11日至7月23日期間，推出涼夏冰飲品優惠「最低下殺5折起」，再搭配美廉社專屬「全員凍起來 冷凍折扣卡」，購買冷凍食品、冷凍/冷藏肉品、冷藏海鮮、生鮮蔬果，天天促銷價再9折，門市提供近300支冰飲品，預估帶來2到3成業績成長。

自有品牌「心樸市集」也推出新款冰棒，嚴選屏東在地「九如檸檬」，製成清新爽口的檸檬冰棒，單盒4支99元，持冷凍折扣卡只要89元。

杜老爺也推農特產「水果口味」，玉井情人果、關廟鳳梨、芒果大鮮果，任選2盒179元，持冷凍折扣卡享161元。還有「福爾摩沙黑糖仙草冰棒」台灣味十足，也能一起搭配。

●大潤發「涼夏冰品集集樂」送寶可夢公仔

▲大潤發「涼夏冰品集集樂」7月25日前有機會兌換超可愛「Pokémon可動公仔」。（圖／大潤發提供）

大潤發近來首度推出「涼夏冰品集集樂」，即日起至7月25日，全館冰品消費滿99元，持正本購買明細，4張就能兌換保冷袋、6張就可兌換一款「Pokémon可動公仔」！

》濃郁系冰品

此波也有獨賣新品「Lotte爽冰淇淋-濃郁蘋果風味」，品嘗像真正蘋果一樣的甜味，原價一盒59元，特價49元，另有香草、草莓煉乳風味，任選4杯送發幣10元。

特價冰品有一口接一口停不下的「森永PINO咖啡可可迷你雪糕」，迷你小巧的角錐形，大人小孩都可以一口吃，柔滑的冰淇淋融合入口即化的巧克力，廣受到日本各族群的喜愛，原價89元，特價59元。

獨賣新品還有「明治TANPACT香蕉牛奶雪糕」，以香蕉汁為基底冰淇淋，有濃郁的香蕉香氣和溫和的口感，原價每盒229元，特價139元。

▼大潤發「涼夏冰品集集樂」冰品推薦。（圖／大潤發提供）

喜愛杏仁茶，則不能錯過「私房小廚 芝麻杏仁雪糕」，以在地風味甜點概念出發，使用最熟悉的芝麻與杏仁粒的結合，無論是芝麻香醇的風味，或是杏仁粒的口感，都非常清爽濃郁，在炎熱夏天喚起古早溫暖的回憶，原價每盒168元，特價139元。

茶香新品還有「義美 伯爵水果茶雪糕」，選用伯爵茶做為雪糕外層，包覆著酸甜的草莓牛奶雪糕，再加入草莓果粒點綴，一支即可滿足多層次的甜點味蕾，原價每盒140元，特價115元。

▼大潤發7月25日前濃郁系冰品優惠。（圖／ETtoday製表）

》多組、大容量冰品

多組、整桶的大容量冰品也深受消費者喜愛，新品「義美 草莓鮮乳冰淇淋」綿密滑順的草莓鮮乳冰淇淋，再添加草莓顆粒增添口感，酸酸甜甜的滋味，令人流連忘返，原價每桶160元，特價129元。

「義美 黑炫鮮乳冰淇淋」則埋藏了義美特製的巧克力餅乾碎片，口感扎實、巧克力風味濃郁，同樣原價一桶160元，特價129元。

來自法國的「Picard開心果義式冰淇淋」點綴了鬆脆的開心果碎片，適合喜愛濃郁口感的消費者，原價一桶185元，特價145元。

古早新滋味推薦口感獨特的泡泡冰、爽口冰沙，大潤發獨家販售「基隆廟口泡泡冰」，有芒果、草莓、雞蛋牛奶口味，與一般刨冰不同的是多了綿密的口感，乘載了60年的美好回憶與滋味，一組原價149元，特價109元。

▼大潤發7月25日前，多組、大容量冰品優惠。（圖／ETtoday製表）

