拿鐵買1送1、霜淇淋買2送2！超商周末消暑「冰飲品優惠」一次看

▲超商周末消暑優惠，全家霜淇淋限時買2送2、氣泡水買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天氣持續炎熱，超商超市也祭出消暑冰飲品優惠，今（12）日起周末五六日3天，巷口美廉社推出大杯經典拿鐵「買1送1」、冬瓜茶及青草茶2瓶更省。全家便利商店也在APP限時祭出氣泡水、冰棒、雪糕「買1送1」；7-ELEVEN也推出美式、厚乳拿鐵、奶茶「買2送2」，APP則有咖啡「買11送11」等。

★7-ELEVEN

門市優惠

期限：即日起至7月16日

●大杯厚乳拿鐵買2送2（原價1杯65元）

●特大美式咖啡買2送2（原價1杯60元）

●經典純奶茶買2送2（原價1杯50元）

▼7-11即日起至7月16日門市優惠，美式、厚乳拿鐵同品項「買2送2」。（圖／業者提供）



OPENPOINT 行動隨時取

期限：即日起至7月16日

●CITY CAFE濃萃美式買11送11，每日限量2萬組。

●CITY CAFE濃萃拿鐵買11送7，限量10萬組。

●CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選18杯711元，限量5萬組。

●CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選24杯711元，限量5萬組。

●CITY PRIMA大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選10杯711元，限量5萬組。

▼7-11「OPENPOINT 行動隨時取」優惠。（圖／業者提供）

★全家

▲全家便利商店消暑優惠。（圖／業者提供）

門市優惠

期限：即日起至7月14日（會員限定）

●大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元（原價70元）

●特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元（原價65元）

●私品茶「搖搖茶吧」好喝奶茶，即日起至7月23日會員嘗鮮價49元（原價特大杯55元）。

▼全家7月14日前會員獨享優惠。（圖／業者提供）

全家APP隨買跨店取

期限：即日至7月12日23:59

●Fami!ce霜淇淋買2送2（每會員限購2組），兌換期限至8月6日

●FamiCollection 天然水 (610ML) 買1送1，兌換期限至9月30日

●FamiCollection 氣泡水 買1送1，兌換期限至9月30日

●FamiCollection 檸檬芭樂雪酪冰棒 買1送1，兌換期限至9月30日

●牧場直送 4.0 牛奶雪糕 買1送1，兌換期限至9月30日

●茶葉蛋11入102元（每會員限購2組），兌換期限至113/9/30

▼全家APP限時優惠。（圖／全家提供）

門市、APP：Energy衝夏會之「全家康康5」

期限：7月12日至7月14日

●阿奇儂青梅脆脆冰，買1送1

●生活泡沫綠茶，買1送1

●OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲500ml，買1送1

●香草酷奶昔酷繽沙，買1送1

●雪山啤酒330ml，4件75折

▼全家主打「星期五晚上衝全家」5樣好康買1送1優惠。（圖／翻攝自全家臉書）



★美廉社

門市優惠

期限：即日起至7月14日

●大杯經典拿鐵買1送1（原價55元），自備環保杯再省5元。

●統一原味本舖（冬瓜茶/青草茶）600ml，任2瓶35元（原價每瓶25元）。

●心樸市集鮮乳1,858ml，每瓶159元（市價189元/瓶）

●即日至7月23日茶葉蛋2顆優惠16元（原價1顆10元）。

▲▼巷口美廉社周末優惠。（圖／業者提供）



＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。