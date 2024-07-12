超地獄電話「通知他教召」　PTT炸鍋！苦主+1：問衣服尺寸

▲台男最怕收到教召通知。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

都市傳說若查詢教召系統，反而會中獎！而一名網友驚喊，最近接到一通教召電話，說之後就會收到通知單，接著詢問緊急聯絡人電話，這讓原PO懷疑是不是詐騙？文章引發炸鍋討論，不少苦主+1回應，「真的！我被打3通，還會問你衣服鞋子size」。

一名網友在PTT傻眼表示，今天接到一通電話，「通知我今年被教召的時間」，強調時間快到時，原PO就會收到正式公文，接著要求提供緊急聯絡人電話。

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就怕是詐騙新招，這讓原PO傻眼求問，「這種事是會用電話來預先通知役男的嗎？現在詐騙太多都要懷疑一下。」

底下引來網友炸鍋回應，「中獎不要懷疑了，大不了查一下」、「報名網站一查就知道了」、「打去兵役科問，順便報名」、「要你匯錢就能不用去的，才是騙」、「就算你沒接到，單子也不會遲到」、「乖乖接受現實吧」、「這天氣進去只能幫你QQ啦」。

有苦主點頭回應，「真的！我被打3通，還會問你衣服鞋子size」、「我被召3次都是電話通知，真靠背，打來問你衣服尺寸，然後說你今年要教召，可能過幾個月就會有正式通知寄到戶籍地去」、「會啊，順便確認現在衣服穿多大」、「我弟也是大概4、5月接到電話，說可能7月教召。結果後來真的收到掛號，今天準備出來哈哈」。

事實上，這問題也被Dcard網友發文求問真假，釣出一位網友認證，「會打電話就是已經有在名單內了，只是要告知還有確認有無確診、緊急聯絡人、衣服尺寸而已，169T負責打電話的人員路過」。