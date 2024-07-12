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嘉油鐵馬道全線優化...第二階段點燈 　晚間悠閒散步好去處

▲▼ 嘉油鐵馬道優化工程 來嘉「沁涼」 越夜越美 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉油鐵馬道優化後成為當地民眾茶餘飯後休閒散步好去處 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為提升嘉油鐵馬道夜間光環境與硬體設施之品質，積極向中央爭取建設經費，獲交通部觀光署核定新臺幣6,000萬元，包含中央補助款3,787萬元與地方配合款2,213萬元，投入全線夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工項，第一階段世賢路站-民生南路站內各工項已於3月1日開放使用，第二階段民生南路站-新民路站也於日前點燈開放。

▲▼ 嘉油鐵馬道優化工程 來嘉「沁涼」 越夜越美 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉油鐵馬道途經經美源、光路、獅子、紅瓦里4里，並延伸至水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3,100公尺，自民國97年闢建以來已超過15年，照明燈具因長年使用容易短路故障，本次包含兩側欄杆在內，將全線燈具進行汰換，中央木棧板亦將一併更換為堅固耐用的混凝土仿木紋耐久材，大幅減少修繕頻率，提高使用安全性。

▲▼ 嘉油鐵馬道優化工程 來嘉「沁涼」 越夜越美 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長進一步表示，第二階段施工項目除了延續琥珀光燈具與護欄線燈的更新工作之外，更將新民路站入口廣場重新規劃，強化節點照明與整體光環境氛圍，加入投光高燈、沁涼水藍色波紋燈並重塑拱門廊架，廊架兩側設有曾經行駛於嘉油鐵馬道的火車頭圖騰，分別為1943年溶劑廠支線通車行駛的日製B2蒸汽機車頭及1989年美國PLYMOUTH製造的D3柴油機車頭，這款也是民眾最為熟悉繪有中油火炬圖騰，車身藍白相間配色的火車頭，讓造訪的民眾朋友重溫油鐵支線的輝煌歷史與更寬廣舒適的休憩空間，此外，嘉油鐵馬道來回6.2公里，快走(時速6公里)來回一趟，即可消耗330大卡熱量(相當於6顆小籠包)；騎乘自行車(時速20公里)來回一趟，即可消耗156大卡(相當於一杯330cc柳丁綜合果汁)，走越多瘦越多喔。

▲▼ 嘉油鐵馬道優化工程 來嘉「沁涼」 越夜越美 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處表示，第三工區(南京路站-紅瓦厝站)，工程已逐漸進入尾聲，預計8月初開放通行，入口廣場也會以全新樣貌跟大家見面，而民眾最為關心的組合式公廁，共計三座，分別位於南京路站涼亭旁、重慶一街涼亭旁與道將圳站旁，包含男廁(包含小便斗3座、廁間一座)、女廁(廁間三座)及無障礙暨親子公廁，預計將於10月開放使用。

▲▼ 嘉油鐵馬道優化工程 來嘉「沁涼」 越夜越美 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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