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超方便！嘉義市首創全國地政結合稅務智能櫃員機

▲▼ 嘉義市全國首創地政結合稅務 智能櫃員機即起正式上線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市全國首創將地政結合稅務透過智能櫃員機提供便民服務 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國首創智能櫃員機啟動記者會，由知名插畫家SMART莊信棠操刀設計，以代表嘉義市的沉睡大白熊、代表地政的Q猴及代表財政稅務局的長頸鹿樂卡等吉祥物元素三台智能櫃員機，今(2)日在市政府1樓中庭同時亮相，嘉義市長黃敏惠也親自操作，直呼不僅機台可愛，使用也超方便。而為推動嘉義市E化便民服務，即日起，在地政事務所登記課大廳、市政府1樓中庭及財政稅務局1樓各建置1台智能櫃員機，上班日提供全國首創的地籍謄本及稅務服務，而使用智能櫃員機申請體驗取件將送好禮，歡迎民眾多加利用。

▲▼ 嘉義市全國首創地政結合稅務 智能櫃員機即起正式上線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲市長黃敏惠宣布嘉義市地政結合稅務透過智能櫃員機是全國首創 。（圖／記者翁伊森攝） 。（圖／記者翁伊森攝）

由於嘉義市全國首創第一個提供地政結合稅務智能櫃員機服務，市長黃敏惠表示，嘉義市在推動數位治理及永續的發展中，以設計思維融入市政，讓城市治理與時俱進，頹對不斷思考如何運用科技以及新思維，提升行政效率，藉由數位科技打造全國首創的跨機關整合服務，推出智能櫃員機，無論在地政需要相關的證明文件或是稅務的相關證明，透過機台就可以方便且快速申請且節省人力。

不僅如此，更串聯新北與桃園跨縣市合作，未來服務也會持續跨大延伸，特別感謝精誠資訊公司團隊的用心與努力，一同與市府團隊合作在市民需求上不斷的精進思考，將最好的服務與行政效率提供給市民朋友，也特別感謝Smart莊信棠老師為智能櫃員機做最好的規劃設計。歡迎市民好朋友多加運用，透過簡單操作就可以立即申請相關的證明文件，提供便利申請的新選擇。

▲▼ 嘉義市全國首創地政結合稅務 智能櫃員機即起正式上線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市地政事務所主任孫煜勝 。（圖／記者翁伊森攝）

地政事務所主任孫煜勝表示，提供第一類登記簿謄本、第二類登記簿謄本、地籍圖謄本及建物測量成果圖，跨縣市部分與新北市、桃園市合作跨縣市櫃員機謄本核發服務，透過智能櫃員機結合「無人櫃檯」及「電子支付」發展趨勢，民眾可自行選擇以自然人憑證、行動自然人憑證、健保卡或身分證等多種身分驗證方式，輸入申請標的，搭配悠遊卡、一卡通、信用卡等方式支付規費，讓民眾自行操作櫃員機，不需親臨櫃檯排隊等待，短短幾分鐘內就能申請到所需要的資料。更重要的是，機台不只便利也具備擴充性，永續發展未來能結合更多的便民服務。

▲▼ 嘉義市全國首創地政結合稅務 智能櫃員機即起正式上線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市建設處長陳光興及嘉義市財政稅務局局長洪彩燕、地政事務所主任孫煜勝獻上智能機具模型給市長黃敏惠 。（圖／記者翁伊森攝）

財政稅務局局長洪彩燕表示，稅務與地政業務息息相關，本次藉由全國首創智能櫃員機多功能的使用，主動盤點民眾經常申辦的稅務資料匯入機台，方便民眾透過該機台可以自然人憑證、行動自然人憑證、工商憑證或已註冊健保卡自行列印補發各稅當期繳款書、繳納證明、課稅明細表、房屋稅籍證明及財產所得清單等稅務文件，操作簡單，提供民眾更快速發證的選擇方式，大大節省民眾臨櫃等候時間。

▲▼ 嘉義市全國首創地政結合稅務 智能櫃員機即起正式上線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲全國首創智能櫃員機 。（圖／記者翁伊森攝）

為鼓勵民眾多加使用，地政事務所將推出Q猴送好禮活動，活動獎品有：客製化L夾、星巴克咖啡券、客製化個人保溫瓶、機台造型鑰匙圈及AIR PODS耳機等多重好禮，相關抽獎送好禮資訊，將公布於「Q猴 地政了」官方粉絲專頁。財稅局亦辦理體驗取件送好禮活動，獎項有客製化L夾及禮券等，活動詳情上該局網站查詢，在享受便利服務外還能獲得精美禮品，歡迎民眾一同來體驗全新的服務！

▲▼ 稅務資料E即發 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市全國首創智能櫃員機 ，稅務資料e即發 。（圖／記者翁伊森翻攝）

 
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