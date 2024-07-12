台南永康就業中心啟動「職場接軌列車」　提升結訓學員媒合就業

▲永康就業中心特別從7月份起展開「職訓結業學員職場接軌列車」計畫，將陸續在轄區內職業訓練單位進行業務宣導，並篩選優質職缺，讓民眾能帶著豐富的職場知能進入職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升參加職業訓練的結訓學員對於各項政府資源的認識，以及能瞭解後續的就業方向，永康就業中心特別從7月份起展開「職訓結業學員職場接軌列車」計畫，將陸續在轄區內職業訓練單位進行業務宣導，並根據結訓班別特色篩選優質職缺，讓民眾能帶著豐富的職場知能進入職場。

本次系列活動7月首航預計與永康轄內4所辦訓單位合作，共規劃4場訓後就業宣導活動，服務超過150名學員，提供近200個職缺，讓結訓學員獲得搶先卡位理想企業的早鳥票！



經調查，全台平均每年有約4萬人參加勞動部辦理之各項委外訓練及補助職前訓練，顯示出我國民眾在就業前充實自我知能，完成就業準備已有相當的認識，也顯示出人力資源素質正在逐步提升。而永康就業中心也掌握此趨勢，深入單位進行業務宣導。其中7月9日在與社團法人台南市觀光協會合作場次中，由永康中心帶著豐富的政府資源向學員進行業務宣導，其中包含「婦女再就業計畫」、「55Plus壯世代就業促進措施」等就業工具都廣受學員詢問，紛紛向就業輔導員瞭解申請細節及注意事項，辦訓單位也表示感謝永康就業中心前來宣導，讓學員可以快速瞭解政府就業服務資源，更提供對應結訓班別的就業機會，讓他們有機會從訓練到就業「無縫接軌」，迅速成為職場即戰力。





永康就業中心李奇玫主任表示，非常感謝轄區內各辦訓單位協助培訓產業人才，優質的勞動力來源是產業發展的重要關鍵，在面臨缺工潮的當下，也很期待經過訓練的學員可以順利進入公司內就業，補足勞動力缺口。而政府部門作為雇主與求職者的中介角色，首要任務就是透過就業促進工具降低媒合阻礙，目前政府部門內有相當充沛的資源可以協助求職者，包含提供重返職場婦女及壯世代的「就業獎勵」、提供特別產業獎勵的「缺工獎勵計畫」等，補助都十分優渥。



永康就業中心為了讓更多結訓學員能瞭解計畫內容，未來也將持續進行業務巡迴宣導，也會針對結訓班別客製化徵集優質職缺，希望能協助結訓學員將訓練內容轉為實務技能，儘速在工作崗位上發揮長才。各計畫相關的資訊可上「台灣就業通」網站，或撥打永康就業中心電話洽詢06-2038560。





另外，永康就業中心為提供轄區內民眾多元的就業管道，7月共規劃7場現場徵才活動，近期有7月18日上午於大內就服台辦理5家廠商聯合徵才，當日下午於南科管理局一樓也有徵才活動，共有8家廠商提供636個職缺；另外7月19(五)安定就服台，7月23日（二）山上就服台、7月24（三）善化就服台、7月25日(四)永康五王里里民育樂中心都有徵才活動，舉凡參加7月份各場次徵才活動者，即可獲得限量消暑紀念品一份，歡迎求職民眾踴躍參加，相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。