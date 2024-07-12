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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／韓國瑜7問有無異議國民黨才回神　院長召集協商超過1小時停擺中

▲▼立法院院會 朝野黨鞭 柯建銘 傅崑萁穿梭議場內 針對法案頻頻溝通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野黨鞭柯建銘、傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（12日）立法院報告事項程序前，民進黨團提案排除藍營國安、NCC組織法、選罷法相關提案，國民黨團則提案排除綠營全部提案，而在立法院長韓國瑜7次詢問現場立委，對民進黨團提案有無異議，都未獲回應，連祕書長周萬來也再次詢問在場國民黨立委，直到國民黨團後知後覺，表達有異議後，進入表決環節，但過程中，韓國瑜突召集三黨黨團幹部溝通，至截稿前已經超過1小時，仍未完成溝通。

今日院會藍綠交鋒，包含藍營提案修嚴罷免門檻、要求罷免時附上身分證影本；國家通訊委員會組織法等，都是攻防重點，院會報告事項階段，民進黨團也提案增列15案，原報告事項只處理1-14案、16-24案、28-433案，排除藍委陳永康所提國家安全戰略法草案、葉元之國家通訊委員會組織法第四條、葉元之海關進口稅則部分稅則修正草案以及許宇甄提的選罷法修正草案。

國民黨團則是提案29-51案不予列案，將民進黨立委全數提案都排除，並增列9案：國民黨團總召傅崐萁所提選罷法修法加嚴、要求罷免連署時附上身分證影本；黨團提案消防法修法、鄭天財提案選罷法修法、翁曉玲提案憲法訴訟法修法、吳思瑤所提青年基本法草案、民眾黨團提案核子反應器設施管制法、民眾黨團提融資公司法草案以及政院所提資通安全管理法修正草案、學生輔導法修正草案。

院會進行中，院長韓國瑜問了7次對民進黨團提案有無異議，都未獲回應，連祕書長周萬來也再次詢問在場國民黨立委，直到國民黨團後知後覺，表達有異議後，韓國瑜才宣布按鈴七分鐘、進行表決。

綠委們一片譁然，紛紛喊話：「沒有人這樣處理的啦！」、「沒有異議你就喊到有嗎？」、「你不是國民黨團總召欸！」韓國瑜並未理會綠委抗議，只是不斷詢問藍委謝衣鳳是否到場了？直到謝衣鳳進入議場，他才說今天是謝衣鳳生日，請大家掌聲祝福生日快樂。

之後按鈴表決到一半時，韓國瑜10點13分時突召集三黨黨團幹部溝通，並宣布院會休息10分鐘。目前一小時過去，尚未溝通完成。

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