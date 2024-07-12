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鄭文燦「傳LINE串證」　10年心腹秘書施彥廷成中間人

▲▼鄭文燦交保步出法院。（圖／黃克翔攝）

▲前桃園市長鄭文燦交保步出法院。（圖／黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

前桃園市長鄭文燦因在市長任內涉嫌貪收賄，在「二進二出」桃園地院後，11日桃園地院撤銷原裁定，改為羈押禁見。地院的聲明文提到，鄭以通訊軟體LINE透過秘書「施○廷」傳遞訊息，有串證之疑慮。而該名施姓秘書，就是出身自太陽花學運、後一路跟隨鄭超過10年的施彥廷，施深得鄭文燦信任，可說是鄭的左右手、心腹。

根據桃園地院聲明，在羈押原因中特別提到，被告（鄭文燦）於2024年7月5日應訊前的當日上午，即以LINE通訊軟體傳送訊息予其秘書施○廷，其訊息內容與被告應訊時答辯方向相同，可見被告於應訊前已經有管道得知檢察官之偵辦內容並擬妥答辯方向，並在應訊前將所擬答辯方向傳送給施○廷。

地院聲明文提到，被告秘書施○廷作為被告與他人之溝通聯繫管道，亦多次居間為廖○松、廖○廷與被告傳遞訊息，足以居於傳遞案情訊息之重要地位，參酌被告於第一次應訊前，已有將自己答辯方向傳送給施○廷，顯見確實有串證之疑慮。地院聲明中的「施○廷」，不是別人，正是鄭文燦心腹之一的施彥廷。

施彥廷是2014年參與太陽花學運後開始在政壇發跡，他曾是太陽花學運決策小組的學生代表。之後在鄭參選桃園市長時加入競選團隊，接著鄭當選，施便進入市府擔任鄭的機要秘書，後於2016年升任市長室副主任。

據了解，施彥廷行事作風靈活、創意多，備受鄭文燦的信任，也因此才會跟隨鄭超過10年時間；儘管少與媒體直接接觸，但施相當樂於就所知的業務內容為媒體解惑、做各種背景說明等。鄭文燦在卸任桃園市長後，也特別把施彥廷帶進行政院，擔任副院長辦公室主任，後來鄭出任海基會董事長一職時，施彥廷也獲聘為參事。

過去也曾參與太陽花學運的民眾黨團總召黃國昌，被問及此事時說，施彥廷的確有參與運動，「但我覺得他的運動參與跟後來政治生涯的選擇，不用混為一談」。他後來加入鄭文燦團隊、擔任助理，也慢慢得到重用，「不要把他對公民運動參與跟工作選擇，沒必要混為一談」。

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