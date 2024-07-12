快訊／表決大戰再起！傅崐萁急修嚴罷免門檻　藍白聯手成功逕付二讀

▲立法院院會朝野開始投票表決。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（12日）立法院再掀表決大戰，國民黨團增列首案，黨團總召傅崐萁所提選罷法修法加嚴、要求罷免連署時附上身分證影本；民進黨團提案退回程序委員會、國民黨團則提議逕付二讀，最終，在藍白聯手狀況下，該案成功逕付二讀，由國民黨團召集協商。

國民黨過去幽靈連署狀況頻傳，藍營在提案案由指出，近年罷免案出現多起冒名偽造提議、連署書情事，顯見出現有心人士持大量個人資料假冒提議連署，且隱含的假冒份數恐為死亡連署的數倍以上，雖然經戶政系統查對雖可刪除亡者連署的畸形連署書，但卻無法比對查核未死亡的冒名連署的狀況。

提案案由說明，罷免案乃選民對於公職人員信賴與否之抉擇，有心人士貪圖自身的便宜行事大量假冒他人連署不僅違反個人資料保護，更侵害被假冒民眾的自由選擇權，假冒成案的提議缺乏代表性，讓民眾形成錯誤的認知，不可不謂已足以生損害於公眾或他人。

因此傅崐萁等16立委提案選罷法部分條文修正草案，其中，傅崐萁版本將罷免門檻加嚴，要求罷免連署時附上身分證正反面影本，也納入綠委吳秉叡過去曾提、日前宣布撤案的連署時加上身分證發證日期部分。

民進黨團提案退回該案，進行表決時，結果51票贊成、60票反對，接著國民黨團則提案逕付二讀，最終51票反對、60票贊成，在藍白聯手狀況下，該案成功逕付二讀，並由國民黨團召集協商。

由於該案爭議性大，現場藍綠立委爭吵聲不斷，藍委喊支持吳秉叡、修正制度缺漏。綠委則喊反對沒收民權、反對鳥籠罷免。期間，立法院長韓國瑜多次要各黨團幹部約束，但沒什麼用。

▼立法院院會朝野開始投票表決。（圖／記者李毓康攝）