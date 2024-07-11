全球最性感運動員！入選奧運代表隊落淚：夢想成真

▲德國25歲田徑美女施密特確定出戰巴黎奧運。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

德國25歲田徑美女施密特（Alica Schmidt）獲封「全球最性感運動員」稱號，如今確定出戰巴黎奧運，當她接到入選德國奧運代表隊的電話時，情緒激動落淚，直說「夢想成真」。這段9秒畫面才短短上傳幾天，觀看次數已衝破150萬次。

每日星報報導，施密特其實今年5月參加巴哈馬世界田徑接力賽時，就已經取得巴黎奧運參賽資格，但如今社群媒體流傳的這段畫面，似乎是國家奧委會正式確認她的巴黎奧運參賽資格，她一邊講電話、一邊來回走動，落下喜悅眼淚。

施密特透過Instagram發文說，「我要去奧運了！我最大的夢想成真，再過1個月我就會在巴黎，創造一生難忘的回憶。這幾年來，這個想法一直是我每天的動力……無論夢想有多大，只要堅持相信自己，好事總會到來。」

▲▼施密特曾參加東京奧運，以替補選手身份參賽，不過最終未能上場。（圖／翻攝自IG）

其實施密特曾參加東京奧運，以替補選手身份參賽，不過最終未能上場，後來宣布休息一陣子，不過她如今將出戰巴黎奧運。

施密特擁有火辣身材和模特兒般精緻面孔，過去被澳洲雜誌《Busted Coverage》評為「全球最性感運動員」，Instagram超過500萬人追蹤、TikTok也有200多萬名粉絲。她曾在2017年為德國奪得U20歐洲錦標賽女子接力賽亞軍，2019年再奪U23歐錦賽銅牌。

▼施密特擁有火辣身材和模特兒般精緻面孔。（圖／翻攝X）