德國軍火商助烏抗俄　傳俄羅斯計劃「暗殺該公司CEO」

▲德國武器製造商萊茵金屬公司執行長派培格。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體11日報導，美國情報單位發現，俄羅斯計劃暗殺德國武器製造商「萊茵金屬公司」的執行長。這家軍火商已在幫烏克蘭生產砲彈和軍用車輛。

根據CNN，俄羅斯政府擬了一系列計畫，要在歐洲各地暗殺支持烏克蘭作戰的國防產業高層主管，刺殺萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）執行長派培格（Armin Papperger）的陰謀即是其一。

CNN引述的5名不具名美國與西方國家官員指出，這項陰謀在今年稍早被揭穿；美國已告知德國這項情報，而且德國維安機構有能力保護派培格。

路透社指出，派培格已在萊茵金屬公司服務34年，包括任職執行長逾11年。

萊茵金屬公司發布聲明，稱定期會跟安全單位諮詢，「一直都會採取必要措施」。

路透社未能立即聯繫上俄羅斯駐華府大使館及克里姆林宮（Kremlin）請求置評。

「紐約時報」（The New York Times）也刊登相關報導，文中引述多名西方國家官員；英國「金融時報」（Financial Times）則引述北大西洋公約組織（NATO）外交官員報導了這項陰謀。

萊茵金屬公司是全球最大的火砲及戰車砲彈製造商之一。2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，該公司開始提高產量。

2023年5月，萊茵金屬公司宣布與國營的烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）簽約成立合資企業，將在烏克蘭生產和修理戰車。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的親近盟友暨前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）曾說，俄羅斯將打擊萊茵金屬公司在烏克蘭建立的任何設施，藉此進行報復。

萊茵金屬今年2月宣布，公司也計劃在烏克蘭開設彈藥工廠。兩個月後，派培格就因花園別墅遭人縱火而登上媒體頭條，但「畫報」（Bild）指稱是極左派活躍分子所為。