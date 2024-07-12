77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘！　12隻存活「仍需安樂死」

▲77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘。（圖／翻攝自Facebook／British Divers Marine Life Rescue）



記者張方瑀／綜合報導

英國蘇格蘭奧克尼群島（Orkney Islands）發生數十年來最嚴重的鯨魚擱淺事件，救援組織發現有77頭領航鯨（pilot whales）在當地一處沙灘擱淺，由於搶救困難，最後決定將倖存的12頭鯨魚全數安樂死。

根據BBC報導，英國潛水員海洋生物救援組織（BDMLR）在奧克尼群島的桑迪島（Sanday）的特雷斯內斯海灘（Tresness Beach）發現77頭擱淺的領航鯨，包括身長達7公尺的雄性鯨魚，以及雌性鯨魚、幼鯨和未成年鯨。

#BREAKING: A rescue operation is underway after dozens of pilot whales have been found stranded at Tresness in Sanday.

“Emma Neave-Webb from British Divers Marine Life Rescue, who is based on Sanday, says many of the mammals are dead but some are alive and they are assessing… pic.twitter.com/qa53hcsuoK — ORCA (@OceanicRescue) July 11, 2024

這群鯨魚被發現時，還有12頭存活，但因搶救放生困難，專家最終決定替牠們進行安樂死。專家表示，現在判斷擱淺原因為時過早，但可能是一頭鯨魚遇到了麻煩，其他鯨魚試圖幫忙，才會全數擱淺。

這起事件可能是蘇格蘭海洋動物擱淺計畫（SMASS）自1995年成立以來遇上的最大規模擱淺之一。受到潮汐的影響，加上鯨魚擱淺的沙灘沙質過於柔軟，無法將鯨魚立起重放回海裡，救援人員多次嘗試扶正鯨魚，卻屢屢失敗。

BDMLR醫療人員尼夫-韋布（Emma Neave-Webb）表示，這是一個令人相當心痛的過程，這些鯨魚似乎已經擱淺相當長一段時間，救援人員試圖通過澆海水來保持鯨魚的生命，但最終仍需回歸現實。

奧克尼群島議會（Orkney Islands Council）表示，過去鯨豚擱淺多半採用自然處理，但考量到這次擱淺的規模和對公眾的影響，將採取具體的行動，可能會就地掩埋或移置他處，呼籲民眾在這段期間盡量避開該處沙灘。