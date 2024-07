77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘！　12隻存活「仍需安樂死」

▲77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘。(圖/翻攝自Facebook/British Divers Marine Life Rescue)



記者張方瑀/綜合報導

英國蘇格蘭奧克尼群島(Orkney Islands)發生數十年來最嚴重的鯨魚擱淺事件,救援組織發現有77頭領航鯨(pilot whales)在當地一處沙灘擱淺,由於搶救困難,最後決定將倖存的12頭鯨魚全數安樂死。

根據BBC報導,英國潛水員海洋生物救援組織(BDMLR)在奧克尼群島的桑迪島(Sanday)的特雷斯內斯海灘(Tresness Beach)發現77頭擱淺的領航鯨,包括身長達7公尺的雄性鯨魚,以及雌性鯨魚、幼鯨和未成年鯨。

#BREAKING: A rescue operation is underway after dozens of pilot whales have been found stranded at Tresness in Sanday.

“Emma Neave-Webb from British Divers Marine Life Rescue, who is based on Sanday, says many of the mammals are dead but some are alive and they are assessing… pic.twitter.com/qa53hcsuoK