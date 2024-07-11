BBC評論員妻女3人「在家遭十字弓射殺」　凶手竟是小女兒前男友

▲3名死者由左至右依序為母親蘿拉、小女兒路易絲、大女兒漢娜。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

英國發生駭人案件，BBC賽馬評論員約翰．韓特（John Hunt）妻女9日遭十字弓射殺，而凶手柯立福（Kyle Clifford）已於10日落網，此人竟是韓特小女兒的前男友，曾經在英國陸軍服役，卻因為表現平庸而退伍。

61歲的卡蘿（Carol Hunt）、28歲的漢娜（Hannah）、25歲的路易絲（Louise）被發現陳屍在倫敦近郊布希鎮（Bushey）的住家，三人胸口都插著弓箭。警方研判，這是一場「針對性攻擊」，她們遭綑綁數小時後遇害，並且當場身亡，凶手很可能是熟人，並且還使用了其他武器。

BBC評論員妻女遇害的消息一出，立刻震驚英國社會。倫敦警方展開大規模追捕，10日下午在倫敦北郊一座墓園發現26歲的柯立福，嫌犯身上多處傷口，沒有反抗、當場束手就擒，目前已經被送醫。

▲柯立福是路易絲的前男友。（圖／路透）



《每日郵報》報導，柯立福是路易絲的前男友，曾短暫在英國陸軍騎兵團「第1女王龍騎兵衛隊」（1st The Queen's Dragoon Guards）服役，退伍後曾任保全。他過去的一名上司形容，柯立福參軍時不太成熟且憤世嫉俗，無法在長官心中留下好印象，表現只算是勉強合格，之後就退出部隊了。

BBC證實韓特妻女去世，並且形容這起謀殺案是「毀滅性的」。該媒體在一封致員工信件裡寫道，「在這個極其艱困的時刻，我們的心與約翰（韓特）及他的家人同在，並將盡我們所能，提供他所需要的一切幫助。」

此外，賽馬界人士也紛紛表示哀悼。一名鄰居則透露，雖然她不算真的認識受害者，但他們是一個「友善的家庭」，「我們每天都會看見他們經過，然後跟我們說早安。發生這種事情，真的很令人難過又震驚。」