「護照撕破1公分」被拒絕登機　她淚揭受困慘況：積蓄全花光

▲蘿西因為護照「撕破1公分」被拒絕登機。（圖／翻攝gofundme）



記者吳美依／綜合報導

來自英國的蘿西（Rosie Viscomi）在曼谷搭機時，因為護照頁面出現「1公分」的撕裂痕跡，而被拒絕登機。她錯過班機又簽證逾期，受困泰國多日，直到聯繫大使館之後，才接受特殊安排回國，但也為此花光積蓄。

《紐約郵報》等外媒報導，27歲的蘿西是一名瑜珈老師，4月以來都住在泰國帕岸島（Koh Pha-ngan），一邊進修瑜珈一邊當志工。她7月4日準備回國，卻被靛藍航空（IndiGo）拒絕登機，原因是護照損壞，還被地勤告知，「妳不能用這個護照前往任何地方。」

蘿西對此感到相當震驚，因為護照撕破的地方非常微小，僅僅只有1公分左右，而且她先前飛往美國、牙買加、入境泰國都順利通關，「我從沒想過，一個地方被撕破，會成為我的問題。」

蘿西錯過航班，加上簽證過期被罰款，「我真的沒有錢了。」她孤身受困曼谷機場，一度無助地嚎啕大哭，「我只想回家，但一直出現問題。」

最後，蘿西又咬牙砸下數百英鎊，與泰國移民局及英國大使館聯繫後，才在雙方安排之下，於7月9日平安返回英國。她的妹妹也在募資網站gofundme發起活動，希望協助籌措鉅額旅費。

靛藍航空證實，這名英國旅客因為護照毀損無法登機，但他們只是按照規定行事，而且也對蘿西提供了必要協助。