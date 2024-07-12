67％民眾認拜登該退選　若賀錦麗接手「支持率小贏川普」

▲美國最新民調顯示，拜登的支持率為46％，川普為47％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國最新民調顯示，有67％的民眾認為，總統拜登應該要退出競選，且就算換成副總統賀錦麗參選，支持度也僅高於前總統川普2％，沒有明顯領先優勢，民主黨的選情岌岌可危。

根據美國廣播公司、華盛頓郵報與民調機構益普索（Ipsos）公布的最新民調顯示，如果今天就要舉行大選，拜登的支持率為46％，川普則為47％，幾乎與今年4月份的相同。

不過，這並不意味著拜登沒有受到辯論的糟糕表現影響，有67％的民眾認為，拜登應該要退出競選，且有85％以上的人認為，拜登的年紀實在太大，不適合連任；這個數字比今年4月的81％還要高，且大幅高於一年多前的68％。

除此之外，若民主黨換成賀錦麗（Kamala Harris）參選，她的支持度為49％，雖然略高於拜登的46％，但與川普的47％相比，沒有明顯領先優勢。

根據蘭格研究協會（Langer Research Associates）與易普索合作的民調顯示，兩位候選人在年紀與健康狀態上都面臨極大考驗，有40％的美國人認為，川普和拜登都不具備能有效服務的精神敏銳度和健康；還有40％的人認為，這兩人都不夠誠實可靠。

此外，有60％的人認為川普年紀同樣大到不適合再次擔任總統；遠高於去年春季調查的44％。