鄭文燦「串證」收押　他喊：某市長也一樣...但從頭到尾沒被羈押

▲前桃園市長鄭文燦被收押禁見。（圖／記者林敬旻攝）



記者曾羿翔／綜合報導

海基會前董事長鄭文燦，任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，11日被裁定羈押禁見。針對羈押理由，桃園地方法院新聞稿中提到鄭文燦串證，以「LINE通訊軟體傳送訊息予其秘書」，訊息內容與應訊時答辯方向相同。可見鄭文燦於應訊前已有管道得知檢察官之偵辦內容。對此，政治工作者周軒指出，某市長也一樣，但從頭到尾沒有被羈押。

周軒臉書發文表示，他對於桃園地方法院的新聞稿敘述為什麼要羈押鄭文燦的理由，尊重法官的判決，「但是說到串證，我還是必須要提，有一個官司即將宣判的市長，還跑去自己助理家串證，然後他從頭到尾沒有被羈押。」

鄭文燦被羈押禁見，桃園地院發布的新聞稿還提到，鄭文燦秘書作為與他人之溝通聯繫管道，亦多次居間為廖○松、廖○廷與鄭傳遞訊息，足以居於傳遞案情訊息之重要地位，參酌鄭於第一次應訊前，已有將自己答辯方向傳送給秘書，顯見確實有串證之疑慮。

鄭文燦11日晚間被送至桃園看守所，所方也為他準備了4菜1湯的晚餐。不過桃園監獄副典獄長許國賢透露，鄭文燦抵達後表示已吃過麵包，因此並沒有吃獄方所準備的晚餐。據了解，鄭文燦12日會前往醫院進行健康檢查，或是由獄方配合醫師進入看守所檢查。