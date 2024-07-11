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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦進看守所　他曝第一關「確認肛門」4難過點：出來會瘦一圈

▲▼行政院副院長鄭文燦也到柯建銘辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海基會前董事長鄭文燦。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

海基會前董事長鄭文燦，因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，11日桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見，目前已被押至桃園看守所。對此，媒體人黃揚明說明進入看守所最難過的4個點，「相信鄭文燦出來後會瘦一圈的」。

黃揚明表示，進入看守所後第一關就是脫光光檢查身體，需要撥頭髮以確認頭髮中沒有藏違禁品、張嘴並伸舌頭上下確認、轉身彎腰撥開屁股並咳嗽一聲，確認肛門中沒有藏違禁品。

第二點則是「入房後毫無隱私」，黃揚明以過去經驗說明，禁見被告的舍房算是比較「舒服」的，因為必須隔離收容，尤其不能與同案被告同間或隔壁間，所以一間舍房頂多關2、3人，「但是，舍房環境都差不多，包括上廁所都得公開為之，一舉一動管理員都可以看得很清楚」。

黃揚明指出第三點是「炎炎夏季沒有冷氣」，也坦言根本不用解釋，近日連日高溫，「相信鄭文燦出來後會瘦一圈的」。

第四點，黃揚明表示在看守所會「無聊」，因為禁見被告連放風，都只能在禁見舍房區的走廊散步，真的會非常無聊；然而，除了禁見的相關限制外，至少現在禁見被告已經開放可以閱讀書報，甚至可以買無線電視機或收音機看數位無線電視台節目或聽廣播，只要有人寄錢進去，也可以採購監所販售的相關日用品、食品。

鄭文燦被收押，在看守所最難過的點是： 1.脫光光檢查身體：正常新收被告的檢身流程包括：脫光衣褲、撥頭髮（確認頭髮中沒有藏違禁品）、張嘴並伸舌頭上下確認、轉身彎腰撥開屁股並咳嗽一聲，確認肛門中沒有藏違禁品。 2.入房後毫無隱私：依照我過去...

黃揚明（剝雞） 發佈於 2024年7月11日 星期四

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