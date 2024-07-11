快訊／鄭文燦「編號更改」原因曝！今晚與2詐欺、1毒品被告當室友

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，今（11日）被桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見，晚間他已抵達桃園看守所且編號為2350。不過，桃園監獄副典獄長許國賢稍早受訪指出，鄭文燦編號因涉及個資，目前已更改，後續不再透露。

許國賢表示，鄭文燦目前情緒平穩，進入看守所後先盥洗並更換衣服才進入舍房。至於與鄭文燦同住的3名被告，案情都較為單純，2名涉及詐欺，1名涉及毒品，今晚9點熄燈就寢。

▲桃園監獄副典獄長許國賢。（圖／記者沈繼昌攝）

另外，桃園看守所雖有為鄭文燦準備4菜1湯晚餐，包含滷雞翅、涼拌豆干、炒空心菜以及清蒸排骨湯等，不過鄭文燦表示已先吃過麵包，因此並沒有享用看守所晚餐；隨身物品方面，鄭文燦僅攜帶一些個人慢性病藥品，預計明天會到醫院進行健康檢查，或是由獄方配合醫師進入看守所檢查。

許國賢說明，所方很尊重受刑人和被告的個資，會先詢問受刑人、被告是否要向親友透露編號，不過鄭文燦對此表示不願意，因此鄭文燦目前的編號不方便洩露。

回顧案情，鄭文燦因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，二進二出桃園地方法院，第一次聲押庭裁定以500萬元金額交保，檢方抗告獲撤銷發回更裁，第二次聲押庭改裁定以1200萬元金額交保，檢方二度抗告再獲高院撤銷發回，11日桃園地院召開第三次聲押庭，經4小時的庭訊過後，桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見。對此，鄭文燦律師團將連夜撰寫抗告書。

▼鄭文燦今天第三度召開羈押庭。（圖／記者黃國霖攝）