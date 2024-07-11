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桃園監獄一周飲食曝光！菜單驚見炸雞排　網：吃比我好

▲▼快訊／鄭文燦囚車到桃園看守所了　編號2350準備吃4菜1湯（圖／記者黃彥傑攝）

▲鄭文燦的囚車抵達桃園看守所。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

海基會前董事長鄭文燦，因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，11日桃園地院召開第三次聲押庭，經4小時的庭訊過後，桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見。如今，鄭文燦被桃園警備車押送，已抵達桃園看守所。據悉，桃園看守所的膳食是由桃園監獄準備，有細心的網友在網路上找到了桃園監獄一周的菜色，直呼「吃的比我好」。

鄭文燦被裁定收押禁見後，於11日晚間7時許被押上囚車出發，並於晚間7時17分許抵達桃園看守所，原本預計享用桃園看守所為他準備的4菜1湯，包含滷雞翅、涼拌豆干、炒空心菜以及清蒸排骨湯，不過因鄭文燦在抵達看守所前有吃麵包果腹，所以並沒有吃到為他準備的膳食。

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有網友在網路上找到桃園監獄一周菜色，可以看見本周（7／11－7／20）的菜色中多為三菜一湯，偶有甜點綠豆冰、冬瓜茶冰和冰紅茶等。就有網友表示，「吃得比半數鄉民還好吧」、「還有雞排ㄟ」、「吃的比我好為什麼還有紅茶冰= =」、「午餐雙主菜還有飲料水果，吃這麼好？」、「有炸雞排超讚」、「晚餐有三道肉？太豐盛了吧」、「午餐晚餐都比小弟吃的好」。.

▼桃園監獄一周菜色曝光。（圖／法務部提供）

▲桃園監獄一周菜色曝光。（圖／法務部提供）
 

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