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心跳停才被注意！護理師目睹病人「死在醫療崩潰」嘆：原本可救活

近來流感與新冠疫情流行，導致醫院急診室塞爆，醫療大崩潰。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲近來流感與新冠疫情流行，導致醫院急診室塞爆，醫療大崩潰。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

近來流感與新冠疫情流行，導致醫院急診室塞爆，狀況已經持續1個月仍沒改善，甚至看不到一點點曙光。一名在醫院工作的護理師就目睹，很多原本可以救活的病人就這樣過世，「死在醫療崩潰」，令人感到惋惜不已。

原PO在Dcard以「好多原本可以救活的病人死在醫療崩潰」為題發文，表示最近在醫院明顯感受到無力感，可憐的醫院生活大家都不願做，到處缺人關床，病患卻多到事情停不下來，1個人要做2人以上的工作。一堆卡在急診的病人等不到病房，緊急或重症病患沒有ICU床，手術擠成一堆。

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原PO透露，最近遇到很多案例，像是腸胃道出血、急性心臟病、流感重症等，都在急診病房等待ICU床，但人力根本不夠去幫忙，直到病人院內心跳停止（IHCA）大家才會意識到，只有2個結果，救活了救繼續等床，救不活床就留給下一個可憐人。

原PO詢問好幾個在醫院工作的友人，都是一樣的情形，無奈只能任由同樣的狀況重複發生，眼睜睜看著生命流逝，自己卻什麼都不能做，「只能希望家人朋友不會是那個躺在床上的，感嘆自己的無能」。

貼文一出不少人留言替原PO加油打氣，「辛苦了！不要太自責，換個角度想，你還待在醫院救人，這已經很棒了」、「也沒人想解決醫療崩壞的現況，都是命啦」、「人力不足的情況下，醫護人員每天都像在玩狼人殺」。

事實上，本站曾報導《急診塞爆沒床位！心悸中年男「坐輪椅」急救　醫生怨「根本看不完」》，內容提到有急診醫師分享印象深刻的2個案例，有一名80歲婦人，因呼吸困難和血氧濃度僅80%，被送到急診，但只能坐在輪椅上，等了近20分鐘才有空床讓她躺下；還有一名中年男子，因心悸、冒冷汗、血壓低和EKG顯示VT，但沒有空床，只能坐在輪椅上接受同步整流電擊。

醫師某天還遇到推床不夠用的情況，「怎樣就是生不出來」，所以超多躺床病患被扣擔架，價格是每小時1700元，崩潰表示：「來來來，都給我來，急診要塞，就塞好塞滿啦，反正病人就是看不完清不掉…心累眼神死啊」。

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