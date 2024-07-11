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反骨孫生遭爆性騷擾！拍屁股、約薇閣噁喊：有肉撞起來才爽

YouTuber「反骨男孩」固定成員孫生，被一名女網友點名性騷擾，深陷疑雲。（翻攝自孫生臉書、Dcard）

▲孫生遭一名女網友點名性騷擾。（翻攝自孫生臉書、Dcard）

圖文／鏡週刊

YouTuber「反骨男孩」固定成員孫生，過去有不少爭議，如今則被一名女網友踢爆性騷擾。該女網友指出，日前陪女性友人與孫生吃飯，但聊天過程卻被「拍屁股」，對方還講「薇閣喝酒」、「有肉撞起來才爽」、「一瘦一胖剛好」等騷擾言論，文章一曝光，隨即掀起討論。

一名女網友在Dcard論壇上以「網紅反骨余X生性騷擾」為題發文，透露上月與朋友到信義區玩，巧遇孫生開心地上前拍照並留下IG，期間女性友人也持續與對方有聯絡，直到本月3日對方約友人吃飯才碰面，但因為友人怕尷尬因此找了原PO陪同。

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原PO表示，起初以為是普通聚餐因此赴約，卻沒想到當天吃飯時，即便已先表明有男友，但該網紅期間不斷開黃腔，一下表示「想去薇閣喝酒」接著又暗示「喜歡多人」，但只接受一男，更聲稱自己很會控場，尷尬話題讓原PO不知道怎麼拒絕，「到這時候我還是認為這是吃飯聊天的話題」。

原PO事後與網紅單獨去抽菸時，對方竟持續開黃腔，對她說「妳們這樣一胖一瘦剛剛好欸」「我老實講，妳這種才是我要的，有肉撞起來才爽」，期間還拍了原PO的屁股，讓她不知所措不知該如何反應，隨即告知朋友，沒想到對方則也表示剛剛被該網紅從背摸到屁股，嚇得原PO認為應與朋友趕快離開，但網紅氣炸，不滿2女吃飽飯就要離開，最終礙於網紅生氣，友人只好留下安撫，而原PO則先行離開。

原PO也於文章內公開朋友向孫生求證「拍屁股」對話紀錄，對話中孫生表示「有，有這樣拍一下」，但認為原PO反應太大，並表示打屁這件事對他來說是再正常不過的事情，並大呼原PO太保守。

貼文一曝光，隨即掀起高度討論，「這不是保守不保守的問題吧？當事人就不舒服了啊⋯⋯不太懂他的邏輯」、「這種人還能當網紅，到底都是誰在看的」、「拜託可不可告阿== 這種人一直把這些事當理所當然，到底是怎樣」。

但也有網友認為，「看到這種文 我都無言，一般遇到這種男的，女生不都直接跑了，結果被摸了還待著 我都不知道要說什麼了」。不過該篇文章事後已刪除，但仍被網友備份並掀起討論，也有人好奇問「刪文是因為妳還想要跟他有進一步的關係，所以要求原po刪掉嗎？」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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