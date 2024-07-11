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眾人讚爆「不愛說話、能力強的同事」！當事人喊慘：現實無感

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

職場上會遇到各種同事，就有網友好奇，對於那種不愛說話、不愛閒聊，但工作能力強、負責任的內向型同事，大家會喜歡和他們一起共事嗎？貼文一出，秒釣出曾在職場摔過跤的苦主直呼，「經歷一堆勾心鬥角後，開始喜歡這類型的同事。」全場也一致高度讚賞，「喜歡，超愛，神隊友！」

一名男網友在Dcard匿名發文「上班不愛講話的同事」，文中提到一種同事，「不愛說話也不愛閒聊，內向型的人，但是他會把自己的事情完成」，不僅不需要別人幫忙，事情完成還會過來幫忙，也不會拖人下水，基本上不用擔心對方，「大家對於這類同事的看法？會喜歡跟他共事嗎？」

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貼文一出，眾人一致高度好評，「愛死了，巴不得身邊都是這種同事」、「超讚的好嗎！我公司只有事情做不好還愛閒聊的白痴」、「非常喜歡，很好很好，來公司又不是交友，把事情做好，不八卦」、「這種同事很棒！我公司同事愛聊的是雷包！」「超愛，介紹給我。」

不過，超多網友紛紛苦笑，「這種好像在網路上比較受歡迎，現實沒有，至少我沒感覺」、「這我，但嘴巴不甜，主管不喜歡」、「現實，這種人會被外向的人講閒話（就我」、「現實是外向會聊天，但有點雷的同事較受歡迎」、「現實大家會選比較幽默的同事，發現那種人人緣都很好。」

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