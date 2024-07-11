曝某科技巨擘「AI取代好多工程師」！交大資工哥抖：不知啥時換我

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著科技進步，AI的發展可能影響許多行業。一名交大資工系畢業的網友就表示，他在某家科技巨擘工作，覺得AI取代了很多工程師，但不是因為AI多會寫code，而是公司為了發展AI，大規模調整策略，不少部門被裁撤，甚至有同事被GPU取代，「不知道什麼時候換我們部門被收掉，抖…」話題引發討論。

該名網友在Dcard有感發文「AI真取代了好多工程師」，文中表示，他指的不是AI撰寫程式碼有多強，而是公司將龐大的資源投入AI的發展，導致許多部門的業務被裁撤，不賺錢的部門更是毫不猶豫地被收掉。

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他透露自己在某家科技巨擘（FAAMG，指臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌），之前聽許多人認為AI只是工具，不能取代具有技術的工程師，但實際情況卻並非如此。他進一步指出，現在科技業每到新的財年都會進行策略調整，大致上就是縮減許多部門，並將資源用於購買設備。

原PO說，儘管公司股價創新高，但去年裁員，今年仍然繼續裁員，越來越多部門被縮減，同事們也逐漸被GPU取代。最後，他擔憂道，現在的人力需求真的因為AI的發展而大幅下降，「不知道什麼時候換我們部門被收掉，抖…」

貼文引發共鳴，「許多工程師的工作模式都是機械式的工作，根本不須要動腦，我真的覺得AI早晚會取代這些工程師」、「我在品牌廠裁了好多人」、「AI生成圖片、一些作品，已經開始裁掉很多很多的美編、繪圖手了，各行各業被精簡人力也是很正常的事」、「真的，我有感覺到了！工作變少很多，未來會更多行業被取代。」

不過，不少網友直搖頭，「我在谷歌，看法跟你不同，企業很愛用AI作為理由裁員，因為裁員同時可以對外釋放出自己公司AI應用有成、吸引投資。但至少在Google身邊的部門還看不到工程職被AI取代的一天，生產力提高倒是真的。」、「看的角度不對吧？裁員是因為公司獲利不夠，跟買GPU沒關係吧」、「會取代你的不是AI，是會使用AI的人。」