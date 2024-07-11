崑大視傳校友黃嘉宏《心內烏空》　入圍金曲獎最佳裝幀設計

▲2024年第35屆金曲獎，崑山科技大學視覺傳達設計系108級畢業系友黃嘉宏與夥伴盧翊軒，以律師歌手蘇明淵專輯《心內烏空》之作，入圍「最佳裝幀設計獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年第35屆金曲獎由文化部影視及流行音樂產業局主辦，頒獎典禮於6月29日在台北小巨蛋舉行，崑山科技大學視覺傳達設計系108級畢業系友黃嘉宏與夥伴盧翊軒，以律師歌手蘇明淵專輯《心內烏空》之作，入圍「最佳裝幀設計獎」。

此外，專輯唱作人蘇明淵則榮獲最佳台語男歌手獎。值得一提的是，系友楊士慶則三度操刀金曲視覺設計。

崑山科大教師與校友多年來持續在金曲、金鐘、金馬等「三金獎」獲得獎項或入圍，已累計榮獲34座獎項，甫落幕的金曲獎「最佳裝幀設計獎」共有五張專輯入圍，視傳系校友黃嘉宏與服務的設計公司「見本生物」夥伴盧翊軒聯手挖出《心內烏空》中以雙手捧住深不見底的圓球黑洞，獲得入圍。

服務於「見本生物」的黃嘉宏設計師表示，非常謝謝企劃統籌謝東翰以及本張專輯唱作人蘇明淵的信任，當時在發想設計概念時與設計總監盧翊軒的合作過程像是打乒乓球般，最終將整體音樂企劃中《心內烏空》台語「內心的黑洞」具象視覺化，將雙手捧著球體作為專輯主視覺，歌詞本以經書折堆疊穿透的灰色階調紙張，形成「向下凹陷」卻又看似「立體凸出」的視覺效果，與音樂作品概念「內心不同層面的黑洞」相作契合外，也隱含「黑洞的深淵終將看見光明」的念想。

黃嘉宏補充，他與盧翊軒試著想要找到一種不俗的角度詮釋黑洞，視覺能傳遞「心內」的內斂質地，又呈現一絲台語印象的人文屬性，用紙張漸層印刷、刀模等手法，創造逐漸深不見底的「黑洞」，包裝最外層以黑卡打凸隱約成形的一雙手，溫柔捧住中心的「烏空」，最終在堆疊數個洞的結構基礎上展開設計。如同本業是律師的蘇明淵企圖透過這張專輯音樂訴說的：「你並不孤單，有許多人願意幫助你度過困難時期。」

不只黃嘉宏，系友楊士慶此次更三度登上金曲殿堂，擔任金曲35視覺統籌，他不僅第三次操刀金曲獎視覺設計，也曾憑藉巴奈專輯《愛，不到》入圍第32屆金曲獎「最佳裝幀設計獎」，有別於上一次負責金曲33以熱力、熱情為題，楊士慶這回嘗試在主視覺中導入「探索」、「挖掘」的概念，將音樂比喻為生活中的寶藏，過去與未來的金曲獎就像寶藏發掘機，不斷發掘、發現世界上的好音樂，尋找音樂。

崑大視傳系鄭中義助理教授表示，黃嘉宏於2017年，正值大二時期即以個人生活經驗的積累，作為課堂期末作業呈現的發想元素，將日常生活拍攝的底片紀錄集結成《那些在/日復一日/之間的。》攝影集冊，並將集冊設計成可撕、可展開也可摺疊收納的形式，讓擁有者能將自身最有感觸的相片折至封面，動人的作品讓他獲得澳門設計雙年展優異獎，由指導老師鄭中義助理教授親自帶領學生親臨澳門受獎，為崑大視傳系爭光。黃嘉宏在視傳系畢業後，即以優異成績進入國立台灣科技大學設計系研究所精進學習，研究所在學期間就進入設計現場「見本生物」，師承盧翊軒設計總監。

崑山科大創意媒體學院院長暨視傳系主任邱國峻表示，該校校友的優異表現不僅僅呈現在三金獎，台灣第一座葛來美獎「最佳專輯設計包裝獎」得主也是來自視傳系校友于薇，校友楊豐銘「泥灘地浪人－擒虎記」則入圍 62 屆葛萊美 2020「最佳唱片設計包裝獎」、2019 金曲獎最佳裝幀設計獎。校友職場上的亮點作品，在各式競賽中都能獲獎無數，也印證學生在校設計專業所學，學用合一，務實致用，設計專業能量深獲業界肯定與重視。每位學生經歷四年設計教育專業孵化，人人都能美夢成真！