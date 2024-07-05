不認識金曲獎歌手！　許常德點出關鍵：不是得獎者的問題

▲許常德。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

記者曾筠淇／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮於上週六（29日）落幕，不過，有部分網友因為對得獎者不熟悉，所以不能理解對方為何能得獎。對此，音樂人許常德直言，沒聽過得獎者的名字並不是得獎者的問題，「是以為沒聽過就覺得不該得獎的邏輯有問題」。

許常德透過臉書粉專「許常德的地下手記」發文表示，有很多業內朋友詢問他，「這次的金曲獎得獎者和入圍者怎麼有那麼多歌手都不認得？」對此他直言，因為每個人都只會記得自己學生時期聽的歌，他很高興因為金曲獎，讓他有拓寬自己聽歌範圍的機會，「沒有新一代的入圍者，金曲獎就會是老歌金曲獎了」。

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許常德認為，流行音樂的重點在於「流行」，至於能不能變成主流，就是看命、堅持、努力。那「獎」的話，則是為了讓大家更重視音樂，誰想要得獎，就要更用力競爭，也請聽眾用心聽，「獎項跟流行沒有關係，排行跟排行榜比較有關係」。

許常德也在另一篇貼文寫道，倘若金曲獎得獎者的名字很多人沒聽過，那並不是得獎者的問題，「是以為沒聽過就覺得不該得獎的邏輯有問題」。他認為，音樂是可以讓人主觀評論的，「但不要找一堆靠山來嚴厲批評你沒聽過的音樂人」。

貼文底下，也有網友回應，「沒錯，總是說沒聽過的人，為什麼不多聽多看後再評論，沒聽過不代表不好也不代表他們不值得一座金曲獎」、「誰在沒聽過周杰倫之前聽過周杰倫」、「持修跟李榮浩剛出來的時候，也是很多人說非主流，就後來這兩個人後續的發展，應該就不用多說了」、「沒聽過反而給自己一個機會去認識」。

不過也有網友表示，「本來就不是得獎者的問題啊！當大多數業內同行都會發出這樣的疑問，肯定是評審機制出了問題啊？不然要怪死老百姓不懂欣賞嗎？」

對此，許常德也正面回應，若覺得機制有問題，應該要具體說出哪裡有問題，「當年周杰倫剛走紅時，一堆人說他口齒不清，忘了嗎？業內同行會發出的疑問，你認識多少這樣的人呢？」為何會認定是機制出了問題？