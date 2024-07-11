全美最年輕鎮長只有21歲　兼顧學業接棒父親從政

▲喬治亞州阿拉比21歲鎮長布魯克（Brooke Huckaby）。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國喬治亞州阿拉比小鎮（Arabi）的鎮長只有21歲，她不但是該州最年輕的鎮長，也是全美國最年輕的鎮長，平時除了要處理鎮上事務，也一邊唸書進修。面對外界認為她太過年輕不足以擔綱鎮長一職的質疑，她如今做出正面回應，也鼓勵更多年輕人投身公共事務。

紐約郵報、WJCL報導，21歲布魯克（Brooke Huckaby）對於政治並不陌生，她的父親克雷格（Craig Huckaby）已經當了阿拉比小鎮鎮長12年，這裡人口只有500人，在克雷格決定不再競選連任之後，布魯克追隨父親腳步，接棒上任。

只不過布魯克一開始其實是瞞著父親參選，深怕他會出手阻止，克雷格是後來才從別人口中得知此事。克雷格聽到消息後感到有些震驚，但也很高興，「她是個聰明的女孩，她會做得很好」。布魯克去年當選鎮長，並在今年上任。

▲布魯克去年當選鎮長。（圖／翻攝自臉書）

在克雷格擔任顧問輔佐之下，布魯克把重點放在改善道路交通建設、網路、解決社區衝突等問題，並著手組建當地警察部門。與此同時，她也在亞伯拉罕鮑德溫農業學院（Abraham Baldwin Agricultural College）攻讀農業技術學位，也在喬治亞州農業部兼職服務人員。

面對外界認定年紀歷練不足以擔任鎮長的說法，布魯克指出，「若不親自投身參與，怎麼能獲得經驗呢？」她也說，身邊同齡的人都不關心政治，這的確給她投身公共事務一大動力，「我想成為那一名做出改變的人。」

▼她的父親克雷格（Craig Huckaby）已經當了阿拉比小鎮鎮長12年。（圖／翻攝自臉書）