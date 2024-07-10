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鄭文燦走「吊人死神」！命理師斷言「男性小人作祟」：明年更凶險

鄭文燦9日交保後步出法院。（圖／黃耀徵攝）

▲鄭文燦昨日交保後步出法院，1分鐘即「上車閃人」　。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

吠陀占星權威李靜唯老師在臉書粉專發文表示，6月30日土星開始在水瓶座逆行，吠陀占星中土星所在的星宿象徵刀劍，是用來切除異己和防衛自身的武器，同時也隱含「雙面人」的意思，代表這段時間我們可能會看到某些人前人後不為人知的另外一面。而土逆才沒多久，7月6日就爆出前桃園市長鄭文燦涉貪交保，7月7日他更火速請辭海基會董事長一職。

李靜唯指出，鄭文燦的「塔羅密碼」人格是月亮、靈魂隱者、愛情塔、財富惡魔，2024年流年走吊人，2025年走死神。

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李靜唯表示，別看鄭文燦外表大剌剌，內心其實是個足智多謀，心思深沉細膩之人，「月亮」念舊重感情有同理心，「隱者」老成持重注重細節，「月亮隱者」的組合雖平易近人但一生小人是非不斷，立法院長韓國瑜就是這個組合，所以他們能夠迅速積累廣闊人脈與充沛人氣！不過兩人的差別在於愛情和財富特質不同，鄭愛情在「塔」，財富在「惡魔」，其實是一個性格十分矛盾衝突，不達目的絕不罷休的組合。

李靜唯表示，愛情在「塔」，意謂內心有非常熱情或火爆的一面,企圖心&執行力超強，但也具備不同于一般人之邏輯思惟與三觀，一旦做出決定雖千萬人吾往矣！而財富在「惡魔」更是加強了「塔」的爆發力及衝突性！「惡魔」在財富其實是很棒的財富格局，容易出人頭地名利兼收，但也可能為了達到目的不擇手段（黃子佼就是財富惡魔），因為西方神話中的惡魔就是來誘惑人類與之交易，牠可以慷慨賜予你財富和權力，但你也必須用靈魂來交換！這樣的人格特質其實就是很典型的雙重性格，不但可以衝鋒陷陣也可以籠絡人心，難怪會成為前總統蔡英文的首席愛將！

不過，土逆也是業力爆發的一年，不論是前世因果抑或是今生所為，都是一個先切除沈痾再破釜沉舟的殘酷過程，鄭文燦的業力無疑就在今年走「吊人」時爆發，不過從他第二天就火速辭掉官職的動作來看，即可窺出他性格中十分果決和壯士斷腕的一面。

李靜唯說，鄭文燦一生的女性貴人運特別強，官運十分順遂，不過2024-2025的「吊人死神」運勢較為低迷，反而要特別注意男性小人 ，因為他這一生最忌諱和朋友有過多的金錢牽扯，典型成也朋友敗也朋友的格局！今年「吊人」也許可以破財消災，但也可能一波未平一波又起，明年的「死神」還是要慎防官司是非和破大財！其實「吊人」這一年首先必須學會置之死地而後生的智慧，接下來的「死神」流年才有可能絕處逢生。

李靜唯指，此外，這兩年同樣走「吊人死神」的還有美國總統拜登，他確實有可能因為健康問題而退選或是拜給川普；眾所矚目的黃子佼，Nono今年也走「死神」.....另外值得一提的是，最近民進黨風頭甚健的沈伯洋流年亦是走「吊人死神」！其實「吊人死神」並不可怕，可怕的是我們自身對於紅塵俗世的貪念與執念。

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