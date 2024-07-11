媽出遠門家裡就出現神秘阿姨！她18歲打開爸房門　見驚悚真相崩潰

▲原PO表示，這位長髮阿姨會照顧她，且在媽媽回家之前就消失。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

就算是家人，都會有許多不為人知的祕密。就有一名女網友表示，在她大約3歲左右的時候，只要媽媽有事出遠門，就有一個頭髮很長的戴口罩阿姨會照顧她，奇怪的是在媽媽回家之前，阿姨就會趕緊跟她說掰掰，等到她上小一後，阿姨就像是人間蒸發一樣，告訴家人後媽媽還說她卡到陰，然而直到18歲時她才意外發現驚人真相，引起熱議。

原PO在Dcard以「家中不存在的阿姨」為題發文，表示自己記憶力特別好，甚至連一些嬰兒時期的片段都還記得，在她3歲左右時，媽媽只要一出遠門，就會有個戴口罩的長髮阿姨出現，那位阿姨到家中時，都會把她抱起來、餵食小餅乾，不然就是在家裡玩電腦，大部分時間對方會做自己的事，她也會玩自己的玩具。原PO回想「她很特別且喜歡說話，通常我媽回家之前，她就會趕緊跟我說掰掰，有機會再來我家玩」。

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奇怪的是，等到原PO上小一後，再也沒見過這個阿姨，對方就像是人間蒸發一樣，「我總覺得，她的眼睛跟我爸很像，有聽聞阿嬤流過一個孩子，或許這是我姑姑的靈魂吧？至少當時我是這麼想。」

而她小時候也嘗試告訴過媽媽家裡有個很特別的阿姨，殊不知媽媽城府很深說她在家門放監視器，「出去時根本沒人進出，說我卡到陰，應該是看到不乾淨的東西」，甚至帶她收驚、喝符水。

然而直到18歲時她才意外發現驚人真相，原PO說前幾天她好奇打開地下室的門，也就是爸爸小型的工作室，平時也不准他們進去，結果她竟發現牆上有滿滿的阿姨脫口罩照片，「讓我比較詫異的是原來那是我爸！然後地下室一箱箱女裝，櫃子放滿各種名牌化妝品，我一直以為我卡到陰，原來是爸爸有女裝癖。」

貼文一出網友們全看傻，紛紛留言：「還以為是你爸金屋藏嬌10幾年，竟然是女裝癖」、「這劇情太扯了，反轉又反轉」、「原本以為是你爸偷情，不然就是看到女鬼....」、「前面看到很毛，後面看得是另一種意義的毛」、「不知道是不是創作文，但我給滿分」、「好奇妳媽知不知道這件事」。

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