流感康復回幼兒園遭老師隔離！家長怒：大熱天獨坐走廊吃飯

▲一名家長控訴，孩子已經流感康復，回幼兒園上課卻被老師排擠，規定到教室外吃飯。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

新冠、流感疫情在近期持續升溫，不少人一不小心就中招。而有一名家長抱怨，就讀幼稚園的孩子得了流感，在家休息5天後已經康復，回學校上課卻被老師特別對待，要求孩子獨自隔離用餐，大熱天裡一個人坐在走廊上吃飯，也讓家長徹底氣炸。

這名家長於臉書粉專「靠北幼稚園」匿名投稿指出，自己的小孩日前得了流感，依照規定自主在家管理5天，後來如期康復返校上課，沒想到老師卻告知孩子，中午必須一個人坐在教室外面吃飯。

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原PO進一步表示，當時也跟老師解釋孩子已經沒有不舒服，但對方仍堅持要一個小孩在大熱天的教室外面吃飯。後來，原PO表現出怒火，此時老師才去找了主任，終於同意讓孩子在有冷氣的教室內吃飯，前提是桌上需放置隔板。

不過，雖然整件事最後有了暫時的解決方法，該家長仍發出質疑，直言「如果當下不反應，是不是要讓孩子一個人委屈地在教室外面吃飯」。

對此，不少網友紛紛在留言區提出看法，表示「沒有發燒就可以團體活動，這麼熱的天氣在外面很容易中暑，這個老師太誇張了吧」、「既然這樣請老師陪同，以身作則」、「如果發生意外怎麼辦」。

也有人認為，「一方面覺得老師很認真保護全部孩子的健康，一方面又覺得孩子被獨自放在自外面，有點被排擠的感覺，而且也怕孩子在外發生危險」、「（可以）詢問學校需要隔離多久小孩才能恢復正常作息……這樣同學也不會有被傳染的恐懼，小孩也不會被另類對待」。

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