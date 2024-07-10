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社會 社會焦點 保障人權

砍前女友30刀險奪命！恐怖情人牢中連寫18封情書：我話還沒說完

▲▼苓雅情殺 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳姓超商女店員遭前男友砍殺30刀險死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區新光路一間超商去年9月13日凌晨驚傳砍人案，33歲余姓男子違反保護令，持刀對23歲吳姓前女友猛砍30刀後逃逸，吳女重傷送醫後撿回一命，余嫌落網後聲稱自己「受到欺負」，還不斷強調「我很愛她」，一審遭法院依殺人未遂罪判余男徒刑8年，全案仍在審理中，不料余嫌在看守所中還是不安分，繼續寫18封「文情並茂」的信給吳女，讓她不堪其擾報警，檢察官偵辦後，再依家暴法將余男起訴。

整起案件發生在去年9月13日凌晨，被砍傷的吳女平常在超商擔任店員，上班時余男突然持刀進入超商對著她猛砍，她負傷後爬出超商大門，余男殺紅了眼，追出來把她壓制在地持續攻擊，她當下奮力抵抗並大聲呼救，巨大聲響驚動隔壁保全連忙報警，並趕緊拿著高爾夫球桿前來救援。警消獲報到場時，余嫌已逃逸無蹤，留下滿身是血的吳女，吳女當場沒有呼吸心跳，救護人員隨即將吳女送醫，最後救回一命。

檢、警調查，余男和吳女原本是男女朋友，在去年5月間分手後，余男仍持續糾纏，吳女不堪其擾，於是在6月聲請保護令獲准，保護令限制余男不能對吳女騷擾、不能靠近吳女住處和工作場所，須遠離吳女100公尺。

▲男子持刀將前女友殺害倒地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲余姓男子持刀砍殺前女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳女7月初在超商上班時，發現余男又到超商前徘徊，甚至下跪求復和，於是馬上報警，苓雅警分局曾2次逮捕余男，後來依違反保護令將他拘提到案，並移送地檢署，余男被收押一個多月後獲釋，沒想到余8月28日才獲釋，16天後就埋伏在超商外，持刀刺殺吳女手腳30刀。

行兇後余男徒步逃逸，不斷製造斷點企圖干擾警方辦案，警方經過15小時的搜查，於13日晚間6點45分在左營區一間速食餐廳內逮到余男。

余男落網後對於犯案動機避重就輕，只說「受到欺負」，卻又提不出具體事證，而且 一再強調「我很愛她」，檢方也向法院聲請羈押獲准，檢察官後續偵辦後依殺人未遂等罪提起公訴。

法院審理時，余男坦承有傷害吳女，但沒有要殺害她的犯意，法官根據相關事證，依殺人未遂罪判處他徒刑8年，全案仍在上訴中。

不料，余嫌在羈押看守所期間，仍不斷寫寫了18封情書給吳女，讓她不堪其擾報警，檢察官偵辦時，余男辯稱和吳女還有很多話沒說完就分手，當初也鬧得不愉快，吳女也曾傷害他，希望吳女給他一個道歉，但檢方不信，偵結後依違反家暴法將他起訴。

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