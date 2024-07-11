內政部「火速核准」華亞案？　劉世芳：從來沒有同意過

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉嫌於「華亞科技園區土地開發案」收賄500萬遭調查，立法院民眾黨團總召黃國昌更爆料指內政部火速核准。對此，內政部長劉世芳受訪回應，華亞案自辦重劃從102年送到內政部都委會，經查閱所有文件，從來沒有同意，也就是沒有共識過。

黃國昌指出，鄭文燦賣力服務行賄被羈押的台塑集團顧問廖俊松，例如，山坡地的解編、協助處理最大地主、向行政院爭取核定國家重大建設，最終目的，就是為了要處理「農地變更」，廖俊松上達天聽，還找到總統府、行政院，最後上面一交代，經濟部、內政部就能火速核准。

劉世芳表示，這案從民國102年送進來，當時送到內政部都委會，查閱所有會議紀錄，都沒有同意，也就是沒有共識過。在內政部包括專案小組，都要求地方政府提供公益性必要性資料，但都沒有補件。

鄭文燦因涉嫌收賄，桃園地院9日重開羈押庭，法院裁定以1200萬元交保，檢方再度抗告成功，高院10日認為「桃園地院忽略鄭文燦實質影響力」，撤銷原裁定發回更裁，11日桃園地院召開第三次聲押庭，稍早鄭文燦已步入法院。

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪現身。（圖／記者林敬旻攝）