尤伯祥與黃國昌合影曝！　他揭太陽花站一起：10年後卻對立

▲張益贍貼出大法官尤伯祥（右三）與民眾黨團總召黃國昌過去合影。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭10日就國會改革修法暫時處分，召開準備程序庭，大法官尤伯祥與民眾黨黨團總召黃國昌在庭上有一番交鋒。對此，民眾黨前中央委員張益贍昨（10日）貼出「尤與黃的合照」，他感嘆，這兩人10年前因「太陽花學運」站在一起，10年後，卻站在對立面。網友則表示，「有趣的淵源！黃國昌被對綠營的恨，沖昏頭失去理智了！」

回顧昨日，尤伯祥與黃國昌於憲法法庭交鋒，尤詢問黃，台灣制度沒有「反質詢」必要，為何還要提起修法，更認為黃國昌在答辯書「反質詢」的解釋，看來是「以問答問」，讓外界認為黃國昌被尤伯祥打敗，甚至是「慘敗」。

對此，張益贍於Threads貼出「尤伯祥與黃國昌兩人合影」表示，難怪尤伯祥一句話就能打敗黃國昌，因為尤是當年「318太陽花學運」的義務辯護律師。他感嘆，10年前，尤伯祥站在黃國昌旁邊，10年後，尤伯祥依然在這裡，但黃國昌卻已經背叛，站在對立面！

網友則留言表示，「正義戰勝邪惡」、「有趣的淵源！黃國昌被對綠營的恨，沖昏頭失去理智了！」、「終於踢到真正的鐵板」