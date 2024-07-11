羈押鄭文燦今3度對決！審檢辯三方名單曝　由人權法官做出裁定

▲針對鄭文燦涉貪案，桃園院檢今天下午將三度過招，三大律師陳永來（左一）、游琦俊（中）與鄧翊鴻（右）將陪同出庭。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長、桃園市長鄭文燦涉貪案，桃園地院今（11）下午2時將三度召開聲押庭審理，據傳由輪值獨審法官是刑四騰股法官涂偉俊審理，鄭文燦仍將由陳永來、游琦俊與鄧翊鴻等3位資深律師辯護，桃園地檢署仍由主任檢察官呂象吾、檢察官陳嘉義與院方、辯方交鋒，至於最後結果如何，各方都有期待。

桃園地院前（9）日下午二度召開聲押庭，獨審法官方楷烽裁定鄭文燦以1200萬元交保，但台灣高院昨晚裁定撤銷並發回桃院更審。院方今天下午2時許三度召開聲押庭，檢方仍由主任檢察官呂象吾、檢察官陳嘉義與鄭文燦委託資深律師陳永來、游琦俊與鄧翊鴻等3位資深律師交鋒。

▲桃園院檢今天下午將三度過招，桃園地檢署主任檢察官呂象吾（中）、檢察官陳嘉義（左）將交鋒院方與辯方3位資深律師。（資料照／記者沈繼昌攝）

據指出，桃園地院今天由輪值刑四庭騰股法官涂偉俊獨審，涂為司法官訓練所第52期結業，也曾承審國民法庭案件，係是知名「人權法官｣；桃檢在前天聲押庭時曾派主任檢察官呂象吾協助，呂象吾曾承辦桃園市府前經發局長朱松偉貪瀆案、敏盛醫院器官詐保案件，肅貪組檢察官陳嘉義則曾揭發前桃園地檢檢察長彭坤業為壢新醫院院長張煥禎逃漏稅關說案，最後導致檢察長下台。

桃園院檢三度交鋒，地方都很期待，鄭文燦委託三位資深律師辯護也都是一時之選，其中游琦俊，曾於兩年前幫鄭文燦反告國民黨市議員；另名資深律師鄧翊鴻，曾幫立委段宜康遞狀提告，也擔任過立法院國會助理，第三位資深律師陳永來更有來頭，曾擔任過桃園地院刑事庭與民事庭法官，且是司法官訓練所第38期結業之資深律師，3人都順利幫鄭文燦挺過前2次聲押庭案，第三次更是重點，地方各界都有不同期待。