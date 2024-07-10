享受台中慢生活　2024故事生活節7／13、14登場

▲去年台中故事生活節受到好評，今天擴大舉辦，將於7月13、14日在台中市民廣場登場 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

「2024台中故事生活節」將於7月13、14日在台中市民廣場登場，台中市產業故事館表示，去年故事生活節大受好評，今年擴大舉辦以5大亮點為主軸，以星球蹦發為名，號召超過70位產業職人、100個以上的大兵市集品牌，結合台中在地店家，並邀請國立台灣交響樂團帶來輕快的夏日音樂會，另外還有DJ音樂野餐等，邀請大家走進2024台中故事生活節，享受台中慢生活，探索職人秘辛，挖掘屬於自己的故事。

協會理事長周信宏指出，這次活動除了以觀光工廠、創意生活事業、地方文化館和農漁特產博物館為主軸的多元旅遊行銷推廣外，結合台中特色青創產業大兵市集，邀請交通部觀光署參山國家風景區管理處「喔熊」開著仲夏號站台及經濟部產業發展署所推動「臺灣製產品MIT微笑標章」優質紡織系列行銷推廣活動合作，讓遊客體驗台中豐富的旅遊資源和產業經濟特色。

此外，活動也結合了台中市教育局家庭教育中心，在今年暑假七、八月一起來推動勇闖故事館的活動，邀請家長親子一同來做親職教育及手作DIY體驗，讓協會內部各場域，也充分跟親子教育結合達到寓教於樂的多功能場域。