快訊／育嬰留職停薪到月底！台中資深老師帶2歲女墜樓　校方錯愕

▲台中一名林姓女老師向學校申請育嬰留職停薪，預計8月1日就要返校上班，未料卻傳出帶著小孩墜樓噩耗。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天發生一起人倫悲劇，一名林姓女子帶著滿2歲的女兒從12樓墜樓。據悉，該名女子是台中某國中資深老師，向校方請了一年了育嬰留職停薪，預計請假到7月31日為止，8月1日才要回到學校，沒想到卻傳出不幸，校方也相當錯愕，緊急召開會議希望協助家屬。

據悉，林姓老師任職某國中多年，在校風評相當不錯，從去年7月8日到今年7月31日向學校申請育嬰留職停薪，預計8月1日就要回到學校；且在申請留停之前，才帶完一班完整3年的畢業班，很受學生歡迎。

據了解，校內的同事也有近一年沒有與林師聯繫，也沒有聽同仁說起她的狀況，今天接到消息相當驚訝。另外，外傳林師先生任職在某醫學大學擔任副教授，對此校方回應，時間正值暑假，許多老師不在校內，目前還在釐清中。

這起人倫悲劇發生在今天上午8點多，44歲林女抱著2歲的女兒自社區大樓頂樓墜下。警消獲報到場2人已倒臥在路邊雙雙死亡。案發時，丈夫帶著大女兒出國不在家，警方目前已聯絡林女住在高雄的母親，林母也緊急趕赴台中。

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