教師妻攜2歲女墜樓亡　教授夫在美國最快明晚到...趕不及相驗

▲台中驚傳一名女子攜2歲女兒墜樓，死者丈夫人還在美國，最快趕回恐要到明天晚上才會抵達台灣。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名44歲林姓國中女老師今天上午驚傳帶著2歲大的女兒自社區頂樓墜落，事出突然讓家屬崩潰無法接受。據悉，該名女老師的丈夫為某醫學大學副教授，原本正帶著大女兒在美國進行私人行程，若搭飛機返台，最快恐得到明天晚上才會抵達，而林女母親已經趕到台中也做完筆錄，警方也報驗，檢察官將在今天相驗。

案件發生在今天上午8點左右，林女及2歲大的女兒被發現倒臥在南區忠孝路與學府路附近一棟12樓的社區大樓，兩人已明顯死亡，警方調閱相關畫面才發現2人從頂樓墜下。

林女原本每天上午都會送托2歲女兒給保母，但今天上午保母發現母女沒有出現，打電話也沒接，到林女家查看，沒想到剛到社區就看到警方拉起封鎖線，聽聞噩耗痛心不已。

據了解，林女是國中教師，向學校申請育嬰留職停薪一年，原本預計今年8月1日要回學校上班，沒想到卻傳出憾事；而林女的先生是台中知名醫學大學副教授，近日人帶著大女兒在美國進行私人行程，若趕回台灣也要1天左右時間，最快明天晚上才會抵達台灣，趕不上檢察官相驗。

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