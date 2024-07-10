衛福部稱專案進口輸液有法源　羅廷瑋轟：官方違法進口

▲立委羅廷瑋轟衛福部違法進口輸液。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

食藥署今（10日）召開記者會，指出專案進口生理食鹽水法源依據是藥事法第55條及「藥物樣品贈品管理辦法」第 2 條第 7 款「申請供公共安全或公共衛生或重大災害之用者」予以核准。對此，國民黨立委羅廷瑋召開記者會痛批，昨天沒法源依據，今天的法源依據是硬擠出來的嗎？

我國輸液大缺，中央使用專案進口馬來西亞、越南等地輸液，不過羅廷瑋昨日在質詢時質疑，此次進口並無法源依據，讓行政院長卓榮泰一時語塞。昨晚衛福部次長林靜儀昨晚表示，此次專案進口有法源，倘尚未列於必要藥品，且臨床確有需求，則依藥事法第55條及藥物樣品贈品管理辦法第2條第7款「申請供公共安全或公共衛生或重大災害之用者」之依據予以核准。

羅廷瑋轟，藥事法第55條第1項「經核准製造或輸入之藥物樣品或贈品，不得出售。」及「藥物樣品贈品管理辦法」第17條規定「經核准之藥物樣品或贈品，不得出售、讓與或轉供他用；.....。」，食藥署所引用法條之重點為「不得出售」，既為不得出售，又何來健保共擬會議依規定核價的道理？

羅廷瑋指出，既然法源依據是《藥事法》第55條及「藥物樣品贈品管理辦法」，請衛福部將專案進口的生理食鹽水「補付保險醫事服務機構購藥新增成本差額」的金額，全數還給國人，國人繳納的健保費不因政府政策延誤所造成的損失，由全民買單，政府應將付出去的錢還給國庫。

羅廷瑋強調，半年前就知道永豐廠有狀況，以行政機關及查廠人員的過往經驗及敏感度，第一次查廠時看到的缺失，覺得半年後可能改得好嗎？為什麼不及早因應？現在要用健保總額去支應這些費用。

針對食藥署莊聲宏署長表示，專案進口輸液雖然不適用藥害救濟，衛福部會協助透過消保法求償。羅廷瑋說，衛福部已失職在先，進口的生理食鹽水，因為沒有我國藥品許可證，所以無法適用我國藥害救濟，究竟求償對象要找誰食藥署避而不談，也沒進行查廠，以其它國家已查過為由，就當做沒問題，輸液是食藥署專案進口，出事只負責協助求償，既然如此永豐何必強制關廠？藥品的專法就是藥事法，消費爭議才適用消保法，要食藥署不要混淆視聽。



