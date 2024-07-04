健保點值修法「若通過明年必漲保費」！衛福部：偏鄉會更慘

▲衛福部次長林靜儀（中）、呂建德（左），健保署署長石崇良（右）。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

為改善健保點值長期偏低，影響醫院、醫師收入等狀況，國民黨團與立委提出《全民健康保險法》修法要求保障點值每點0.95元或1元，歷經兩次朝野協商都無共識，明日將由立法院長韓國瑜主持黨團協商。衛福部今（4）日由林靜儀、呂建德兩位次長、健保署長石崇良3人一同召開記者會喊話立法委員理性協商，修法一旦通過等於實質取消健保總額，影響所及健保費明年就得調漲，而且偏鄉、急重症困難科別弱者更弱。衛福部提出4大改革措施，以點值不低於每點0.9元為目標努力。

林靜儀在記者會開頭就直言，點值入法將全面改變健保醫療支付制度，等同實質取消總額制度，醫療支出無法預估及控制，與國家財政編列邏輯相悖，且一旦醫療費用急速增加將加重民眾負擔，立即面臨費率調漲壓力，更加劇城鄉醫療資源失衡，影響健保穩健發展與制度永續。

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林靜儀指出，目前估算，如果保障1點1元，現有總額增加1100多億，0.95元要增加705億，而且這是現有總額制度下的估算，如果點值入法沒有總額，所需費用會超過剛剛所做的評估！石崇良補充，健保目前安準備金2個月約2千億，一旦通過，馬上要抽出1千億，明年安全準備金就會低於1個月以下，就需要漲健保費。

保障點值不應入法！石崇良說，健保透過總額制度去避免資源失衡過度，而有需要資源的地方則會保障點值，用總額分配讓資源得到合理配置。他憂心指出，如果齊頭式保障健保點值，只會讓偏鄉更偏鄉、困難科更困難，資源分布更加失衡，偏鄉不容易找到醫護人員，民眾得付出更多，部分負擔問題、保費問題，不必要醫療問題都會出現，希望大家理性、冷靜思考，如果預算用於點值保障，對現況不會有所改善。

▲衛福部次長林靜儀。（圖／記者洪巧藍攝）

衛福部提出4大面相進行健保改革，希望讓點值能維持在0.9元，包含擴大資源挹注、改善醫事人員待遇、合理分配醫療資源、規劃百億癌藥基金。

針對資源挹注，石崇良說，目前規劃將長照相關、公共衛生、預防保健、基礎資訊建設、護理津貼、癌症新藥暫時性支付等項目，改由公務預算支應，原移出項目費用留於總額。其中確定將護理津貼約40億、癌症新藥暫時性支付約20幾億移出，至於其它項目則還需要盤點。

去年因為疫後民眾就醫率上升，造成健保點值偏低，健保署特別動支其它預算進行補貼。至於今年，石崇良說，第一季醫院、西醫基層整體點值都在0.9，僅台北區基層的點值低於0.9，是否補貼還需要進行盤點，釐清利用狀況。